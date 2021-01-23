Yine iftira, yine yalan, yine Sözcü... Vilayetler Birliği'nden açıklama

23 Ocak 2021 Cumartesi 16:32 - Güncelleme: 23 Ocak 2021 Cumartesi 16:36

Sözcü Gazetesi, yalan haberlerine bir yenisini daha ekledi. Bugünkü manşetinde "İki tane yetmedi, şimdi üçüncüyü yapıyorlar" haberinin gerçeği yansıtmadığını bildiren Vilayetler Birliği, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Sözcü Gazetesi’nin bugünkü manşetinde “İki tane yetmedi, şimdi üçüncüyü yapıyorlar” başlıklı çarpıtılmış bilgilerle, amacı matuf maksatlı bir haber yer almıştır. Söz konusu haberle ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

Vilayetler Birliği genel bütçeden pay almamakta olup bütçesi üye aidatı ile tesislerinden elde ettiği gelirden oluşmaktadır. Haberde bahsi geçen tesis yeni bir tesis olmayıp, İl Özel İdaresi’ne ait daha önce de aynı amaçla faaliyet göstermiş olan, ekonomik ömrünü tamamlamış ve kullanılmaz durumdaki binanın yenilenmesidir. Söz konusu tesisin yenilenme işlemi de 2019 yılında Birlik meclis toplantısında alınan kararla 2020 yılı yatırım programına alınmıştır.

Ayrıca haberin aksine vilayet evleri sadece belirli bir çevre tarafından kullanılmamaktadır.

Şu anda 7 ilde bulunan vilayet evlerimiz, gerek konaklama amaçlı kullanım gerekse restoran ve diğer sosyal faaliyetlerin kullanımı açısından tüm vatandaşlarımıza açıktır. 2020 yılında kullanılan kapasitenin, üçte biri çalışan ve emekli konumundaki bakanlık mensupları, üçte biri diğer kamu mensupları kalan üçte biri ise halkımız tarafından kullanılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.