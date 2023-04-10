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Yine Karamollaoğlu, yine hazımsızlık! Türkiye'nin gururu SİHA'ları hedef aldı

7'li Koalisyonun küçük ortağı Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türkiye'nin gururu olan İHA ve SİHA'ları hedef aldı. Yerli ve milli teknolojiyi hazmedemeyen Karamollaoğlu, 'Savunma sanayide 'Şunu yaptık bunu yaptık' diyolar, hepsi hikaye.' diye konuştu.

10 Nisan 2023 Pazartesi 22:31 - Güncelleme:
Yine Karamollaoğlu, yine hazımsızlık! Türkiye'nin gururu SİHA'ları hedef aldı
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Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 21 yılda özellikle savunma sanayiinde adından sıkça söz ettiren bir ülke haline geldi. Yerli savunma araçlarında önemli bir konumda yer alan İHA ve SİHA'lar ise savaşların seyrini değiştiren roller üstlendi. Pek çok ülke Türkiye'den SİHA ihraç etmek için sıraya girdi.

YİNE KARAMOLLAOĞLU, YİNE HAZIMSIZLIK

Tüm bunlara rağmen yerli savunma sanayisinde elde edilen başarıyı kabullenmeyen Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, SİHA'ların başarısının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarısı olmadığını öne sürerek "Savunma sanayide 'şunu yaptık bunu yaptık' diyolar, hepsi hikaye. SİHA'lar yapıldı ama bu Tayyip Bey'in değil SİHA'yı yapanların başarısı." dedi.

"UÇAKLARI VAR, MOTORU NEREDE?"

Cumhuriyet'e konuşan Karamollaoğlu, uçakların motorunun olmadığını idida ederek "Uçakları var, motoru nerede? Eskişehir'de devletin jet motor fabrikası var, modeller üretilmiş. Bir tanesi bile uçaklara, helikopterlere takılmadı.' şeklinde konuştu.

DAHA ÖNCE DE İHA VE SİHA'LARI HEDEF ALMIŞTI

Karamollaoğlu, daha önce yaptığı bir açıklamasında da "İHA'da büyük patlama var onu görüyoruz. Ama diğer konularda henüz gereken adımları atabilmiş değiliz. Tank da öyle, diğer konular da öyle. Cumhurbaşkanı değişirse savunma sanayii çok daha hızlanır" ifadelerini kullanmıştı.

İHA'lara yönelik hazımsızlığını her fırsatta dile getiren Karamollaoğlu, "Orada da biz yine dışarıya muhtacız. İHA'ları yapanlar, onun merceğini kendileri yapmıyor ki sadece programını biz yapıyoruz." demişti.

TCG ANADOLU HİZMETE GİRDİ

Öte yandan, yerli savunma alanına yatırımları hız kesmeden devam ediyor. Bugün, dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, İstanbul Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde düzenlenen törenle Türk donanmasının hizmetine girdi. Törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yerlilik oranı yaklaşık yüzde 70 gibi oldukça yüksek seviyede gerçekleşen bu projede 131 alt yüklenici görev aldı. TCG Anadolu sayesinde tabur büyüklüğünde bir kuvveti ana üst desteği ihtiyacı olmaksızın Ege, Akdeniz ve Karadeniz'deki kriz bölgelerine kolayca intikal ettirebileceğiz." ifadelerini kullandı.

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