20 Eylül 2025 Cumartesi
  • Yine ''Özel'' yine ''mesnetsiz'' iddialar... Cevdet Yılmaz: Politika üretemiyor polemik üretiyor
Güncel

Yine ''Özel'' yine ''mesnetsiz'' iddialar... Cevdet Yılmaz: Politika üretemiyor polemik üretiyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin ortaya attığı iddialara sert tepki gösterdi. Özel'in söz konusunu iddialarını 'mesnetsiz' olarak nitelendiren Yılmaz, 'Politika üretemeyen polemik üretir.' dedi.

20 Eylül 2025 Cumartesi 21:04
Yine ''Özel'' yine ''mesnetsiz'' iddialar... Cevdet Yılmaz: Politika üretemiyor polemik üretiyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD Başkanı ile yapacağı görüşmeye ilişkin mesnetsiz iddialar ortaya atmaktadır. Politika üretemeyen polemik üretir. Ana muhalefetten en azından milli meselelerde ve dış politikada daha sorumlu bir dil ve yaklaşım bekliyoruz" dedi.

"POLİTİKA ÜRETEMEYEN POLİTİK ÜRETİR"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD Başkanı ile yapacağı görüşmeye ilişkin mesnetsiz iddialar ortaya atmaktadır. Politika üretemeyen polemik üretir. Ana muhalefetten en azından milli meselelerde ve dış politikada daha sorumlu bir dil ve yaklaşım bekliyoruz. Aziz milletimiz herkesin geçmişini de müktesebatını da yakından bilmektedir. Bugün küresel düzeyde en tecrübeli bir kaç liderden biri olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan; dış politikada şahsiyetli duruşu, milli menfaatleri esas alan politikaları ve muhatapları ile karşılıklı yararı gözeten yaklaşımı ile maruftur. Türkiye ile ABD arasındaki gündem, uzun süredir görüşülen savunma sanayi ve ticaret başlıklarından, yatırımlar ve bölgesel istikrara kadar uzanan geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Liderler düzeyinde bu konuların ele alınması son derece doğaldır. Temennimiz, yapılacak görüşmenin iki ülkenin de yararına olacak kararların alınmasına ve bölgesel barışa katkı sunmasına vesile olmasıdır" dedi.

