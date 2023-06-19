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Yine şaşırtmadılar! CHP'den sapkın LGBT terörüne destek

CHP'den sapkın LGBT terörüne destek açıklaması geldi. Parti içerisinde bulunan 'Gelecek İçin Biz' grubunun sözcüsü ve eski milletvekili İlhan Cihaner, LGBT'yi savunan ifadelerde bulundu. Skandal açıklamalarda bulunan Cihaner, 'LGBT haklarına olacak bir saldırı doğrudan demokratik ortamı da zehirleyecek bir hale dönecektir. Bu konuda cesur hareket edilmesi lazım ve yurttaşın eline bütünlüklü bir kavram seti verilmesi lazım.' şeklinde konuştu.

19 Haziran 2023 Pazartesi 11:09 - Güncelleme:
Yine şaşırtmadılar! CHP'den sapkın LGBT terörüne destek
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CHP'li İlhan Cihaner, LGBT sapkınlığına destek vererek hem aileyi korumak için önemli adımlar atan iktidarı, hem de bu konuda sessiz kalan muhalefeti eleştirdi.

CHP'DEN SAPKIN LGBT TERÖRÜNE DESTEK

Muhalefetin LGBT'yi savunan onlarca açıklaması olmasına rağmen bunun 'yeterince' yapılmadığını belirten Cihaner, "Siz onun karşısında bütünlüklü bir karşı çıkışla bir söylem oluşturmaya, hegemonya oluşturmaya çalışmıyorsunuz. LGBT'lilerin haklarıyla ilgili olarak seçim sürecinde muhalefet de tüm saldırılara karşı en azından insan hakları çerçevesinde bir şeyler söylemeliydi." dedi.

VATANDAŞIN ELİNE 'KAVRAM SETİ' VERİLMELİYMİŞ

"LGBT haklarına olacak bir saldırı doğrudan demokratik ortamı da zehirleyecek bir hale dönecektir." ifadelerini kullanan Cihaner, "Bu konuda cesur hareket edilmesi lazım ve yurttaşın eline bütünlüklü bir kavram seti verilmesi lazım. Siyasetin görevi budur. Ya burada bir sıkıntı var, ben bunu dersem beni böyle zannederler, bu alana girmeyeyim, bu alan mayın alanı dedikçe etrafınıza mayın döşerler. Şimdi öyle... Bu siyaset yapma tarzının değişmesi lazım." açıklamasında bulundu.

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