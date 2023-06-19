CHP'li İlhan Cihaner, LGBT sapkınlığına destek vererek hem aileyi korumak için önemli adımlar atan iktidarı, hem de bu konuda sessiz kalan muhalefeti eleştirdi.

CHP'DEN SAPKIN LGBT TERÖRÜNE DESTEK

Muhalefetin LGBT'yi savunan onlarca açıklaması olmasına rağmen bunun 'yeterince' yapılmadığını belirten Cihaner, "Siz onun karşısında bütünlüklü bir karşı çıkışla bir söylem oluşturmaya, hegemonya oluşturmaya çalışmıyorsunuz. LGBT'lilerin haklarıyla ilgili olarak seçim sürecinde muhalefet de tüm saldırılara karşı en azından insan hakları çerçevesinde bir şeyler söylemeliydi." dedi.

VATANDAŞIN ELİNE 'KAVRAM SETİ' VERİLMELİYMİŞ

"LGBT haklarına olacak bir saldırı doğrudan demokratik ortamı da zehirleyecek bir hale dönecektir." ifadelerini kullanan Cihaner, "Bu konuda cesur hareket edilmesi lazım ve yurttaşın eline bütünlüklü bir kavram seti verilmesi lazım. Siyasetin görevi budur. Ya burada bir sıkıntı var, ben bunu dersem beni böyle zannederler, bu alana girmeyeyim, bu alan mayın alanı dedikçe etrafınıza mayın döşerler. Şimdi öyle... Bu siyaset yapma tarzının değişmesi lazım." açıklamasında bulundu.