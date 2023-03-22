Yine Twitter yine kirli oyun! Açık açık sansürlediler

6'lı koalisyonda CHP-HDP arasındaki kirli pazarlıkların ardından HDP aday çıkarmayarak Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini duyurdu. HDP ile CHP arasında yaşanan işbirliklerinin ardından İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu bugün TBMM'de bir basın toplantısı düzenledi. Ağıralioğlu CHP-HDP ittifakını sert sözlerle eleştirdi.

"BİZE PUSU KURULMASINDAN RAHATSIZIZ"

Kendilerine pusu kurulduğunu söyleyen Ağıralioğlu, "Siz daha iktidara gelmeden kör ve sağır oldunuz. Sandıkta yüzde 80'lerin konuşulması gerekirken, şimdi iktidarı matematiğe çevirdiniz. Cumhurbaşkanlığı masasını, bölücülüğe pazarlık masasına çevirdiniz. Kurucusu olduğumuz masada bize pusu kurulmasından rahatsızız." dedi.

"PKK'YA TERÖR ÖRGÜTÜ DEMEDİNİZ, APO'YA KATİL DEMEDİNİZ"

HDP ile yapılan pazarlığı doğru bulmayan Ağırlioğlu,"Ben HDP ile pazarlık edilmesini doğru bulmuyorum. Ben terörün gölgesinin düştüğü yerde olmam. Bir kere PKK'ya terör örgütü demediniz, APO'ya katil demediniz. Ama siz defalarca milletin meclisine gelip devlete katil dediniz." şeklinde konuştu.

BİNLERCE TWEET ATILDI, GÜNDEMDEN DÜŞÜRÜLDÜ

Ağıraloğlu, bu sözleri sonrası Twitter'da en çok konuşulan konular arasında ilk sıraya yerleşti. Yavuz Ağıralioğlu hakkında yaklaşık 1 saat içinde yaklaşık 60 bin tweet atıldı.

(Twitter'da anlık olarak en çok konuşulan konuları gösteren TT listesi)

TWİTTER LİSTEDEN KALDIRDI

Ancak son günlerde, muhalif hesapları öne çıkaran algoritması ile tepkilerin odağında olan sosyal medya platformu Twitter, atılan binlerce Tweete rağmen, Ağıralioğlu'nu gündemdekiler listesinden tamamen düşürdü.

(Twitter trend listesi)

MELİH ALTINOK: TWİTTER'IN SANSÜRÜ TARİHE GEÇTİ!

Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok da Twitter'da 'Yavuz Ağıralioğlu'nun TT listesinden kaldırılması konusuna değindi. Altınok, SABAH'ın ısrarlı yayınlarına dikkat çekerek, "Twitter'ın sansür uygulaması tarihe geçti" dedi.