İstanbul'daki Avcılar Hacı Ahmet Tükenmez Camii, Silivri'de 2019 yılında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde hasar alıp yıkıldı. Dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu depremin ardından caminin kontrollü şekilde yeniden yaptırılacağı sözünü verdi. İmamoğlu, verdiği sözü tutmayıp camiyi yaptırmadı. 6 yıldır yapılmayan camiyi kullanan ilçe sakinleri tepki gösterdi.

İMAMOĞLU SÖZÜNÜ TUTMADI, CAMİNİN ARSASINDA OTLAR BİTTİ

Dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ilk seçim çalışmalarında yapımına başlanacağı sözünü verdiği Avcılar Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin bulunduğu alanda otlar bitti. Çevre sakini vatandaşlar cami inşaatının bir türlü başlamamasına tepki gösterdi.

5,8'LİK DEPREMDE YIKILMIŞTI

Marmara Denizi'nde 26 Eylül 2019 yılında meydana gelen 5,8'lik depremde minaresi yıkılan İstanbul Avcılar'da bulunan 40 yıllık Hacı Ahmet Tükenmez Camii hakkında ağır hasarlı kararı verilmiş ve camii, alınan belediye meclisi kararı ile yıktırılmıştı. Alınan karot örneklerinden 8 ay sonra kontrollü olarak yıkılan E-5 Avcılar Metrobüs İstasyonu yakınındaki muhteşem cami 6 yıldır yapılamadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince çevresi 'Hacı Ahmet Tükenmez Camii İnşaatı' yazısı ve maket fotoğraflı İmamoğlu imzalı bariyerlerle çevrilen cami alanında, çalışmalar 6 yıldır bir türlü başlamadı.

SEÇİM OLDU BİTTİ, CAMİ YAPILMADI

Dönemin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2023 yılında seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Avcılar'da, hasarlı olduğu için 4 yıl önce yıktıkları Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin yeniden inşasına seçimden hemen sonra başlanacağını açıklamıştı.

"NE BEKLENİYOR NİYE YAPILMIYOR"

Avcılar sakinleri ise yıllarca ibadet ettikleri caminin bir an önce yeniden yapılmasını istiyor. Hacı Sıddık Yegin isimli vatandaş, caminin henüz yapılmamasını şaşkınlıkla karşıladıklarını belirterek, "Bu ibadethanenin yapılması lazım. Ne bekleniyor niye yapılmıyor bilmiyoruz. İstanbul gibi bir şehirde, Avcılar metrobüs aktarma merkezi ve bütün yolların kesiştiği bir nokta. Şehre Müslüman kimliğinin mührünü vuran bir cami neden 6 yıldır inşa edilmez. İbadete gelirdik bu camiye çoğu vakitlerde. Burada çok namaz kılardım. Cami yıkıldıktan sonra bizim için cemaate gitmek artık çok zor oldu. Burası merkezi bir camiiydi. Çok üzülüyorum arsayı böyle boş görünce" dedi.

YAPILMAMA SEBEBİNİ BİLE ÖĞRENEMİYORLAR

Caminin yeniden yapılmasına geç kalındığını ifade eden bir başka vatandaş ise, "Her zaman burada namaz kılıyorduk. Sebebini de öğrenmiyoruz neden yapılmadığına dair" diye konuştu.