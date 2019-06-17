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YKS 2019 soruları ve cevapları yayınlandı, iptal edilen sorular nelerdir? 2019 YKS puan hesaplama işlemi nasıl yapılır?

Yüzbinlerce üniversite öğrencisi adayı vatandaş ve ailelerinin2019 YKS sınavı sonrası heyecanı devam ediyor. Sınava giren öğrenciler, ‘2019 YKS sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? 2019 YKS puan hesaplama işlemi nasıl yapılır? YKS 2019 iptal edilen sorular nelerdir?’ sorularına anbean yanıt aramaya devam ediyor. YKS'de soru ve cevap anahtarları yayınlandı. Soruları ve cevapları merak eden öğrenciler ÖSYM’nin resmi internet sayfasından AYT ve TYT soruları ve cevaplarını öğrenilebiliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) matematik testindeki 7. sorunun iptal edilerek değerlendirme dışı bırakıldığı bildirildi. İşte YKS-TYT-AYT-YDT soru ve cevapları ve YKS puan işlemini haberimizin detaylarında öğrenebilirsiniz…

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‘2019 YKS sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? 2019 YKS puan hesaplama işlemi nasıl yapılır? YKS 2019 iptal edilen sorular nelerdir?’ sorularına on binlerce vatandaş yanıt aramaya devam ediyor. YKS’de zorlandığını iddia eden öğrenciler şimdi YKS sonuçlarını bekliyor ve YKS soru ve cevaplarıyla durumlarını tespit etmeye çalışıyor. YKS'de soru ve cevap anahtarları yayınlandı. Soruları ve cevapları merak eden öğrenciler ÖSYM’nin resmi internet sayfasından AYT ve TYT soruları ve cevaplarını öğrenilebiliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) matematik testindeki 7. sorunun iptal edilerek değerlendirme dışı bırakıldığı bildirildi. Peki, hesaplama nasıl yapılır? Türkçe= 3,3 Matematik= 3,3 Sosyal= 3,4 Fen= 3,4 ile çarpıp çıkan sonuca ÖSYM’nin her adaya verdiği 100 taban puan ve OBP’yi ekleyerek (OBP hesabı için diploma notunu 0,6 ile çarpmak yeterli. Örn: 80×0,6=48) TYT yerleştirme puanı hesaplanabilir. 150 barajı için hesap yapılıyorsa, OBP eklenmeden hesap yapılmalıdır. İşte YKS-TYT-AYT-YDT soru ve cevapları ve YKS puan işlemini haberimizin detaylarında öğrenebilirsiniz…

YKS SORU VE CEVAP SAYFASI
 
Hayalini kurduğu üniversiteye ve bölüme girmek isteyen öğrenciler, ÖSYM tarafından yayınlanan 2019 YKS sorularını ve cevaplarını araştırıyor. ÖSYM’nin resmi internet sayfasından AYT ve TYT soruları ve cevaplarını öğrenilebiliyor.
 
 

YKS (TYT VE AYT) SORULARI VE CEVAPLARI

 
 
BİR SORU İPTAL EDİLDİ
 
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) matematik testindeki 7. sorunun iptal edilerek değerlendirme dışı bırakıldığı bildirildi.
 
ÖSYM Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yükseköğretim Kurumları Sınavı Oturumları Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları'nın ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlandığı kaydedildi.
 
Açıklamada, dün yapılan YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile bugün gerçekleştirilen YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına ÖSYM'nin internet sayfasından ulaşılabileceği belirtildi.
 
Açıklamada, TYT Soru Kitapçığı'ndaki matematik testinin 7. sorusunun iptal edilerek değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği bildirildi.
 
Bu kapsamda, geçerli olan soruların puan değerleri yeniden saptanarak puanlama yapılacak.
 
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TYT PUAN HESAPLAMA:
 
Türkçe= 3,3 Matematik= 3,3 Sosyal= 3,4 Fen= 3,4 ile çarpıp çıkan sonuca ÖSYM’nin her adaya verdiği 100 taban puan ve OBP’yi ekleyerek (OBP hesabı için diploma notunu 0,6 ile çarpmak yeterli. Örn: 80×0,6=48) TYT yerleştirme puanı hesaplanabilir. 150 barajı için hesap yapılıyorsa, OBP eklenmeden hesap yapılmalıdır.

AYT PUAN HESAPLAMA:
 
YÖK testlerin alanlara göre etki oranlarını açıkladı. Puan hesabı yaparken biz bu etki oranlarını da kullanarak 1 netin getirisini yani katsayısını bilmeliyiz. TYT için herkese aynı etki ve oranlar geçerli bu yüzden tek bir TYT hesaplaması yapalım ve AYT için her alanı ayrı değerlendirelim. TYT kısmı için netlerinizi: Türkçe= 1,32 Matematik= 1,32 Sosyal Bilimler= 1,36 Fen Bilimleri= 1,36 ile çarpın.
 
SAYISAL: AYT için netlerinizi Matematik= 3 Fizik= 2,85 Kimya= 3,07 Biyoloji= 3,07 ile çarpın.
 
EŞİT AĞIRLIK: AYT için netlerinizi Matematik= 3 Edebiyat= 3 Tarih-1= 2,8 Coğrafya-1= 3,33 ile çarpın.
 
SÖZEL: AYT için netlerinizi Edebiyat= 3 Tarih-1= 2,8 Coğrafya-1= 3,33 Tarih-2= 2,91 Coğrafya-2= 2,91 Felsefe= 3 Din Kültürü= 3,33 ile çarpın.
 
DİL: AYT için netlerinizi Dil sınavındaki her netinizi 3 ile çarpın.
 
Bulduğunuz her sonuçlara ÖSYM’nin her adaya verdiği 100 taban puanı ve OBP’yi ekleyin. Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) hesabı için, diploma notunuzu 0,6 ile çarpabilirsiniz. Örn: 85×0,6=51. Böylelikle YKS Yerleştirme Puanınıza hesaplamış olursunuz.

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