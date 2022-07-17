İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Temmuz 2022 Pazar / 18 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,405
  • EURO
    17,5624
  • ALTIN
    955.872
  • BIST100
    2382.44
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • YKS açıklandı mı? ÖSYM YKS sınav sonuçları TC ile sorgulama 2022
Güncel

YKS açıklandı mı? ÖSYM YKS sınav sonuçları TC ile sorgulama 2022

YKS sonuçları için gözler ÖSYM'ye çevrildi. Üniversite sınavına katılan milyonlarca aday, ÖSYM'nin YKS açıklanmasıyla birlikte yerleştirme kılavuzuna göre tercihlerini gerçekleştirecek. Adaylar ÖSYM YKS sınav sonuçlarını TC ile sorgulama 2022 E-devlet ekranı üzerinden görüntüleyebilecek. Peki YKS açıklandı mı? İşte ÖSYM YKS sınav sonuçları TC ile sorgulama 2022

17 Temmuz 2022 Pazar 11:30 - Güncelleme:
ABONE OL

YKS açıklandı mı? sorusunun yanıtı milyonlarca üniversite adayı tarafından merak ediliyor. Haziran'ın 18-19 tarihlerinde TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturum halinde gerçekleştirilen YKS sınavı sonrasında gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi. ÖSYM YKS sınav sonuçlarını TC ile sorgulamak isteyen adaylar e-devlet veya https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşabilecekler. Peki YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte ÖSYM YKS sınav sonuçları TC ile sorgulama ekranı

YKS AÇIKLANDI MI?

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği YKS 2022 sonuçları için sona gelindi. YKS sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM'nin belirlediği tarihe göre YKS Temmuz'un 20'sinde açıklanacak.

Geçen sene sonuçların erken yayınlanması nedeniyle bu sene de erken açıklanabileceği ihtimali gündeme geldi. ÖSYM'nin YKS sonuçlarını pazartesi açıklaması olasılıklar arasında bulunuyor.

YKS sonuçlarının erken açıklanması konusunda resmi bir bilgi açıklama bulunmuyor.

Üniversite sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih dönemi başlayacak.

ÖSYM YKS SINAV SONUÇLARI TC ILE SORGULAMA EKRANI

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar YKS sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından sorgulayabilecekler. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.