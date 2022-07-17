YKS açıklandı mı? ÖSYM YKS sınav sonuçları TC ile sorgulama 2022

YKS açıklandı mı? sorusunun yanıtı milyonlarca üniversite adayı tarafından merak ediliyor. Haziran'ın 18-19 tarihlerinde TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturum halinde gerçekleştirilen YKS sınavı sonrasında gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi. ÖSYM YKS sınav sonuçlarını TC ile sorgulamak isteyen adaylar e-devlet veya https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşabilecekler. Peki YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte ÖSYM YKS sınav sonuçları TC ile sorgulama ekranı

YKS AÇIKLANDI MI?

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği YKS 2022 sonuçları için sona gelindi. YKS sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM'nin belirlediği tarihe göre YKS Temmuz'un 20'sinde açıklanacak.

Geçen sene sonuçların erken yayınlanması nedeniyle bu sene de erken açıklanabileceği ihtimali gündeme geldi. ÖSYM'nin YKS sonuçlarını pazartesi açıklaması olasılıklar arasında bulunuyor.

YKS sonuçlarının erken açıklanması konusunda resmi bir bilgi açıklama bulunmuyor.

Üniversite sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih dönemi başlayacak.

ÖSYM YKS SINAV SONUÇLARI TC ILE SORGULAMA EKRANI

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar YKS sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından sorgulayabilecekler. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.