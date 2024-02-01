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YKS başvuruları başladı mı? İşte detaylar

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı için başvurular bugün başlayacak

TRT Haber1 Şubat 2024 Perşembe 01:31 - Güncelleme:
YKS başvuruları başladı mı? İşte detaylar
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ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 8 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

YKS SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Sınav için bugün başlayacak başvurular, 26 Şubat tarihine kadar devam edecek.

Adaylar başvurularını, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi edinmek isteyen adaylar, 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzuna ÖSYM'nin internet sitesinden erişebilecek.

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