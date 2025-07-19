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YKS çıkışında babası çiçekle karşılamıştı! Çimen'in sınav sonucu belli oldu

Muş'ta, 60 yaşındaki Mehmet Emin Gülen'in Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) çıkışında koşarak çiçekle karşıladığı kızı Çimen, yabancı dil testinde 431.45250 puan alarak ailesini gururlandırdı. Çimen açıklamasında, 'Çok güzel bir gündü. Daha da güzel olanı babamın beni çiçekle karşılamasıydı. Bugün YKS sonucu açıklandı. Beklentimin üstünde bir puan aldım' dedi.

AA19 Temmuz 2025 Cumartesi 17:40 - Güncelleme:
YKS çıkışında babası çiçekle karşılamıştı! Çimen'in sınav sonucu belli oldu
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Merkeze bağlı Bahçe köyünde yaşayan Gülşah ve Mehmet Emin Gülen çiftinin kızları Çimen, Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde YKS'ye girmişti.

Eşiyle fakültenin önünde kızını bekleyen baba Gülen, sınavın bitmesiyle yanına koştuğu kızına sarılarak çiçek vermiş, duygusal anlar yaşamıştı.

Babanın kızına çiçek vererek sarıldığı anları cep telefonlarıyla çeken çevredekilerin görüntüyü sosyal medya hesaplarından "yılın babası" notuyla paylaşması görenleri duygulandırmıştı.

Kısa sürede çok sayıda beğeni alan görüntüdeki öğrenci Çimen Gülen, bugün açıklanan YKS'de 431.45250 puanla 10 bin 840'ıncı sırada yer aldı.

"BEKLENTİMİN ÜSTÜNDE BİR PUAN ALDIM"

Aldığı puanla ailesini gururlandıran öğrenci Gülen, AA muhabirine, sınavda iyi puan almak için çok çalıştığını söyledi.

YKS'ye girdiği gün babasının kendisini çiçekle karşıladığını anımsatan Gülen, şunları kaydetti:

"Çok güzel bir gündü. Daha da güzel olanı babamın beni çiçekle karşılamasıydı. Bugün YKS sonucu açıklandı. Beklentimin üstünde bir puan aldım. İlk 10 bin kişinin arasına girdim. Yapay Zeka Destekli Yazılım Mühendisliği Bölümünü istiyorum. Ankara, İstanbul, İzmir ve Eskişehir'i tercih edeceğim. Ailemin beklentisini bu şekilde karşılamam beni çok gururlandırdı. Çok mutluyuz."

"BUGÜN ÇOK GURURLUYUM, NEŞELİYİM"

Baba Gülen ise "Hayvancılık yapıyorum. Okumadım ama 5 çocuğumu okuttum. Bugün çok gururluyum, neşeliyim. Kızımla gurur duyuyorum. Ben okumadım ama onların okuması için mücadele ettim. Sınav sonuçları açıklandı, kızım Türkiye'de 10 bin kişinin arasına girdi, sevinçliyim, mutluyum." diye konuştu.

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