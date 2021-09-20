20 Eylül 2021 Pazartesi 11:34 - Güncelleme: 20 Eylül 2021 Pazartesi 11:34

YKS üniversite ek tercih dönemi bugün başladı. ÖSYM tarafından yayınlanan duyuruya göre, adaylar, 2021-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında ÖSYM aday işlemleri YKS ek tercih kılavuzu 2021 üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile yapabilecek. Peki YKS ek tercih nasıl yapılır? ÖSYM aday işlemleri YKS ek tercih kılavuzu 2021

2021-YKS birinci ek yerleştirme için tercih işlemleri başladı. YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu 2021 ÖSYM tarafından yayımlandı. Adaylar, tercih işlemlerini Eylül'ün 23'üne saat 23.59'a kadar T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM aday işlemleri üzerinden yapabilecekler.

ÖSYM ADAY İŞLEMLERİ YKS TERCİH EKRANI



YKS EK TERCİH KILAVUZU 2021

Adaylar, 2021-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaklardır.

Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapabileceklerdir.

Ek yerleştirme kontenjanlarına yerleştirme yapılırken, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu ve 2021- YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallara uyulacaktır. Bu kılavuzlarda yer alan bedensel engelliler, bir mesleğe yönelik program uygulayan liselerin mezunları ile ilgili ilke ve kurallar ek yerleştirme için de geçerlidir. Bu nedenle adaylar, kılavuzları yeniden incelemelidir.

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

Tercih süresi, 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasındadır. Ek yerleştirme ücreti 25,00 TL'dir. Ek yerleştirme ücreti, Eylül ayının 23'üne, saat 23.59'a kadar yatırılabilecektir. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları yükseköğretim programları tercihleri geçersiz sayılacak, yerleştirme işlemine alınmayacaktır.

Birinci ek yerleştirme sonucuna göre yerleşecek olan adayların kayıtları tamamlandıktan sonra belli olacak boş kontenjanlar için de ikinci ek yerleştirme süreci başlatılacak.

İkinci ek yerleştirmede, genel yerleştirme ve birinci ek yerleştirmede yerleşemeyen adaylar ile TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek."

YKS 2. EK TERCİHLER NE ZAMAN?

YKS 2. ek tercih için açıklamalarda bulunan ÖSYM Başkanı "Birinci ek yerleştirme sonucuna göre yerleşecek olan adayların kayıtları tamamlandıktan sonra belli olacak boş kontenjanlar için de ikinci ek yerleştirme süreci başlatılacak." açıklamasında bulundu.