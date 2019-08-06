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YKS ek tercih yerleştirme ne demek? ÖSYM ek tercih nasıl yapılır?

YKS ek tercih yerleştirme ne demek? ÖSYM ek tercih nasıl yapılır? soruları gündemin en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. YKS 2019 tercih sonuçlarını az önce ÖSYM tarafından tüm öğrencilerin erişimine açıldı. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2019-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme işlemi gerçekleştirilecek....

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ÖSYM tarafından erişime açılan YKS tercih sonuçlarının ardından internet üzerinden aramalar yoğunlaştı. Milyonlarca öğrenci ve velisi  YKS ek tercih yerleştirme ne demek? ÖSYM ek tercih nasıl yapılır? sorularının yanıtlarını merak etmeye başladılar.  Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak. Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir.  YKS ek tercih yerleştirme ile ilgili tüm detayları sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler... 
 
YKS EK TERCİH YERLEŞTİRME NE DEMEK?
Ek puanlı yerleştirme, 2012 yılında alınan karar ile kaldırılmıştır. Bu puan türü meslek ve ticaret liseleri gibi mesleki eğitim veren liselerce kullanılmaktaydı. Ancak meslek ilgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden önce kayıt olan adaylar ek puanlı yerleştirme puanları ile yerleştirilecek.
 
İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar ek puanları hesaplanmış olsa bile  lisans programlarına ek puanlı yerleştirme puanları ile yerleştirilmezler.
 
ÖSYM tarafından üniversite tercih sonuçlarına göre genel yerleştirme işlemlerinin sonunda boş kalan kontenjanlara
ek yerleştirme yapılmaktadır. Yükseköğretim bölümlerine kayıt olunduktan sonra boş kalan kontenjanlar, üniversiteler tarafından ÖSYM’ye bildirilmektedir.
 

 
ÖSYM EK TERCİH NASIL YAPILIR?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2019-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.
 
Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.
 
Ek yerleştirme tercih ücreti 20,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.
 
ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.
 
EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL DUYURULUYOR?
 
Yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek.

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