YKS ek tercihler ne zaman? YKS 2019 ek tercih kılavuzu yayılandı mı?
YKS ek tercihler ne zaman? YKS 2019 ek tercih kılavuzu yayılandı mı? sorularının yanıtları merak ediliyor. ÖSYM tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan üniversite yerleştirme sonuçlarına göre açıkta kalan adaylar tarafından ek yerleştirme hakkında araştırmalar yapılıyor. 2019 üniversite tercih sonuçlarında herhangi bir üniversite programına yerleşemeyen adaylar YKS ek tercih döneminde üniversite hayallerini gerçekleştirmek istiyorlar. YKS ek tercihler ve boş kontenjanlar hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...
ÖSYM tarafından yapılan 2019 üniversite yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir 2 yıllık önlisans ya da 4 yıllık lisans programına yerleşemeyerek açıkta kalan adaylar dört gözle YKS ek tercih dönemini bekliyorlar. Açıkta kalan tüm adaylar YKS ek tercihler ne zaman? YKS 2019 ek tercih kılavuzu yayılandı mı? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. YÖK tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı Yerleştirme Sonuçları raporu açıklanırken, lisans ve ön lisans programlarında 71 bin 233 boş kontenjan kaldığı bildirildi. YKS ek tercihler hakkında tüm detaylar sizlerle...
YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?
Geçtiğimiz yıl YKS tercihleri 7-14 ağustos tarihlerinde alınmış, tercih sonuçları ise 31 Ağustos'ta açıklanmıştı. Ek tercihler ise 14-20 Eylül tarih aralığında gerçekleştirmişti. Bu bilgilere bakıldığında YKS ek tercih sürecinin ağustos ayının son haftalarında başlatılması bekleniyor.
YKS 2019 EK TERCİH KILAVUZU YAYILANDI MI?
YKS 2019 ek tercih kılavuzu da henüz yayınlanmadı. YKS 2019 ek tercih kılavuzu yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.
YKS 2019 EK KONTENJAN SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Ek yerleştirme sürecinde yeni bir tercih kılavuzu yayınlanacak. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. YÖK ATLAS üzerinden kontenjan detaylarına ulaşabilirsiniz.
YÖK ATLAS ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ
YKS EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2019-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.
Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır.
Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.
Ek yerleştirme tercih ücreti 20,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.
ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.
YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?
Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.