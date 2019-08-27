ÖSYM tarafından yapılan 2019 üniversite yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir 2 yıllık önlisans ya da 4 yıllık lisans programına yerleşemeyerek açıkta kalan adaylar dört gözle YKS ek tercih dönemini bekliyorlar. Açıkta kalan tüm adaylar YKS ek tercihler ne zaman? YKS 2019 ek tercih kılavuzu yayılandı mı? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. YÖK tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı Yerleştirme Sonuçları raporu açıklanırken, lisans ve ön lisans programlarında 71 bin 233 boş kontenjan kaldığı bildirildi. YKS ek tercihler hakkında tüm detaylar sizlerle...

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

Geçtiğimiz yıl YKS tercihleri 7-14 ağustos tarihlerinde alınmış, tercih sonuçları ise 31 Ağustos'ta açıklanmıştı. Ek tercihler ise 14-20 Eylül tarih aralığında gerçekleştirmişti. Bu bilgilere bakıldığında YKS ek tercih sürecinin ağustos ayının son haftalarında başlatılması bekleniyor.

YKS 2019 EK TERCİH KILAVUZU YAYILANDI MI?

YKS 2019 ek tercih kılavuzu da henüz yayınlanmadı. YKS 2019 ek tercih kılavuzu yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

YKS 2019 EK KONTENJAN SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Ek yerleştirme sürecinde yeni bir tercih kılavuzu yayınlanacak. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. YÖK ATLAS üzerinden kontenjan detaylarına ulaşabilirsiniz.