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YKS ek yerleştirme 2019 ne zaman başlayacak? YKS ek yerleştirme nasıl yapılacak?

YKS ek yerleştirme 2019 ne zaman başlayacak? YKS ek yerleştirme nasıl yapılacak? sorularının yanıtları merak edilmeye başlandı. YKS tercih sonuçlarının açıklanması ile birlikte internet üzerinden araştırmalar yoğunlaştı. 17 Temmuz 2019 gece yarısı saat 01:20'de açıklanan YKS sonuçlarının ardından büyük bir heyecanla yapılan tercihler için bekleyiş sona erdi. YKS tercih sonuçları az önce ÖSYM tarafından erişime açıldı. Yerleştirme sonuçları, internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyuruldu. YKS ek yerleştirme hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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ÖSYM az önce YKS 2019 tercih sonuçlarını açıkladı. Bu açıklamanın hemen ardından YKS ek yerleştirme 2019 ne zaman başlayacak? YKS ek yerleştirme nasıl yapılacak? gibi soruların yanıtları merak edilmeye başlandı. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2019-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacak. YKS ek yerleştirme hakkında tüm detaylar sizlerle... 
 
YKS EK YERLEŞTİRME 2019 NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 
YKS ek yerleştirme 2019 tarihleri henüz belli olmadı. YKS ek yerleştirme 2019 tarihleri açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir. 
 

 
 
 
YKS EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK? 
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2019-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.
 
Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.
 
Ek yerleştirme tercih ücreti 20,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.
 
ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.

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