YKS maratonu sona erdi
ÖSYM Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı, gerçekleştirilen Alan Yeterlilik Testi ve Yabancı Dil Testi’nin tamamlanması ile sona erdi. Tüm sonuçlar, 18 Temmuz’da açıklanacak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve üçüncü oturum Yabancı Dil Testi’nin (YDT) tamamlanması ile öğrencilerin bir yıllık maratonu sona erdi. Öğrenciler önceki gün yapılan TYT’de zamanın darlığından şikayet etmişlerdi. AYT’de zaman sıkıntısı yaşanmadı. Uzmanlar soruların tüm derslerde bilgiye dayalı sorulduğunu bildirdi.
SÜRE SORUN OLMADI
Sınavdan çıkan bir öğrenci YKS sınavlarını şöyle değerlendirdi; “TYT’de Türkçe soruları şık arasında bırakıyordu ve uzundu. Matematik soruları zor değildi, sadece paragraf şeklinde sordukları için uzundu. Geçen sene daha fazla şekil ve örüntü kullanmışlardı, bu sene şekil ve örüntüden uzaklaşıp sadece soruyu metin haline dönüştürüp onu bizim yapmamızı istemişler. TYT’de Fen bir tık daha kolaydı. Sosyalde de harita bilgisine önem vermişler. AYT’de matematik soruları, Türev, İntegral ağırlıklıydı. Geometride de analitik soruları belirleyiciydi. AYT’de fizik ve günlük hayat soruları gerçekten düşündürücü ve bilgi gerektiriyordu. Genel olarak geçen seneden bir tık daha zordu.”
YKS’de bir metamatik sorusu iptal
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’nca (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) matematik testindeki 7. sorunun iptal edilerek değerlendirme dışı bırakıldığı bildirildi. ÖSYM’den yapılan açıklamada, TYT Soru Kitapçığı’ndaki matematik testinin 7. sorusunun iptal edilerek değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği bildirildi. Bu kapsamda, geçerli olan soruların puan değerleri yeniden saptanarak puanlama yapılacak. Açıklamada, soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına ÖSYM’nin internet sayfasından ulaşılabileceği belirtildi.
Görevliler sakinleştirdi
Antalya’da YKS için kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki okullarına gelen Gülseren Ak ve kardeşi Esengül Ak, kapıların kapanmasına 2 dakika kala geldi. Koşturarak gelen iki kardeş, binadan içeri girdikten sonra fenalaştı. Üst araması yapan polis ekipleri ve sınav gözetmenleri kız kardeşleri sakinleştirip su verdi.
Engel tanımadı
Edirne’de yüzde 91 bedensel engelli Kadir Berke Öz (19), tek başına bir okutman ve bir de kodlayıcının yardımıyla YKS girerek yaşıtlarına örnek oldu. Hem yürüme, hem de yazma engeli bulunmasına rağmen liseyi üstün başarı belgesiyle bitiren Öz’ü sınav sırasında ailesi de dışarı da heyecanla bekledi.
Polisler yine iş başında: Görevimiz ‘kimlik’
Kimliğini unutan, fotoğrafı olmayan onlarca adayın imdadına yine polis yetişti. Trabzon’da polis, YKS’ye girmek için Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne gelen Melek Sofu (18), nüfus cüzdanında fotoğrafının olmaması nedeniyle sınava alınamayacağını, yeni bir kimlik çıkarması gerektiğini öğrendi. Aldığı yanıtla büyük üzüntü duyan genç kızın durumunu fark eden polis ekipleri, Sofu’nun geçici nüfus cüzdanı çıkarılabilmesi için motosikletli yunus ekibi görevlendirdi. Taktığı kaskın ardından motosiklete bindirilen ve şehir merkezine getirilen Sofu, öncelikle fotoğraf çektirdi. Daha sonra yunus ekibiyle İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne götürülen öğrenci, geçici kimlik belgesini aldı. Sınavın başlamasına dakikalar kala KTÜ Makine Mühendisliği Bölümü’ne yetiştirilen Melek Sofu, geçici kimlik belgesiyle sınava girdi.
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