YKS maratonu sona erdi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve üçüncü oturum Yabancı Dil Testi’nin (YDT) tamamlanması ile öğrencilerin bir yıllık maratonu sona erdi. Öğrenciler önceki gün yapılan TYT’de zamanın darlığından şikayet etmişlerdi. AYT’de zaman sıkıntısı yaşanmadı. Uzmanlar soruların tüm derslerde bilgiye dayalı sorulduğunu bildirdi.

SÜRE SORUN OLMADI

Sınavdan çıkan bir öğrenci YKS sınavlarını şöyle değerlendirdi; “TYT’de Türkçe soruları şık arasında bırakıyordu ve uzundu. Matematik soruları zor değildi, sadece paragraf şeklinde sordukları için uzundu. Geçen sene daha fazla şekil ve örüntü kullanmışlardı, bu sene şekil ve örüntüden uzaklaşıp sadece soruyu metin haline dönüştürüp onu bizim yapmamızı istemişler. TYT’de Fen bir tık daha kolaydı. Sosyalde de harita bilgisine önem vermişler. AYT’de matematik soruları, Türev, İntegral ağırlıklıydı. Geometride de analitik soruları belirleyiciydi. AYT’de fizik ve günlük hayat soruları gerçekten düşündürücü ve bilgi gerektiriyordu. Genel olarak geçen seneden bir tık daha zordu.”