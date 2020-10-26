YKS milli sporcu yerleştirme sonuçları açıklandı

AA 26 Ekim 2020 Pazartesi 10:24 - Güncelleme: 26 Ekim 2020 Pazartesi 10:28

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, YKS kapsamında spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar için spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yapılan yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin "http://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından yapılacak.

Adayların kayıt için, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye 27 Ekim-4 Kasım 2020 tarihlerinde başvurmaları gerekiyor.