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YKS son dakika kontenjanları belli oldu mu? 2019 yılından kaç kontenjan belirlendi?

YÖK tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, 2019-YKS üniversite kontenjanlar belirlendi. Buna göre, önlisans ve lisans düzeyinde örgün öğretim programları için 2019 yılında 835 bin 66 kontenjan belirlendi. Şimdi, 2,5 milyon öğrenci, 2YKS son dakika kontenjanları belli oldu mu? 2019 yılından kaç kontenjan belirlendi?’ sorularına yanıt aramaya başladı. Vakıf yükseköğretim kurumlarında 74.735 ön lisans, 81 bin 506 lisans, 3 bin 843 özel yetenek olmak üzere toplam 160 bin 84, KKTC ve diğer yurt dışı üniversitelerinde 3 bin 985 ön lisans, 11 bin 246 lisans, 1.053 özel yetenek olmak üzere toplam 16 bin 284 kontenjan verildi. İşte haberimizle ilgili ayrıntılar…

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‘YKS son dakika kontenjanları belli oldu mu? 2019 yılından kaç kontenjan belirlendi?’ sorularına 2,5 milyon öğrenci tarafından yanıt aranıyor. YÖK tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, 2019-YKS üniversite kontenjanlar belirlendi. Buna göre, önlisans ve lisans düzeyinde örgün öğretim programları için 2019 yılında 835 bin 66 kontenjan belirlendi. Vakıf yükseköğretim kurumlarında 74.735 ön lisans, 81 bin 506 lisans, 3 bin 843 özel yetenek olmak üzere toplam 160 bin 84, KKTC ve diğer yurt dışı üniversitelerinde 3 bin 985 ön lisans, 11 bin 246 lisans, 1.053 özel yetenek olmak üzere toplam 16 bin 284 kontenjan verildi. Buna göre; ön lisansta 367 bin 541, lisansta 437 bin 120, özel yetenekte 30 bin 405 olmak üzere toplamda 835 bin 66 kontenjan bulunmaktadır. İşte haberimizle ilgili ayrıntılar…

2019-YKS KONTENJANLARI KAÇ BİN OLDU?
 
İşte YÖK'ten yapılan açıklama:
 
Ülkenin ihtiyacı, istihdam imkânları, yükseköğretim kurumlarının kapasitesi, öğrenci temayülleri ve yükseköğretimde niteliği artırma önceliği gibi dikkate alınan çok sayıda parametreler doğrultusunda (uzaktan öğretim dahil, okul birincisi kontenjanları hariç olmak üzere), önlisans ve lisans düzeyinde örgün öğretim programları için 2019 yılında 835 bin 66 kontenjan belirlendi.
 
 
DEVLETTE 334 BİN LİSANS KONTENJANI VAR
Devlet üniversitelerinde 288 bin 821 önlisans, 344 bin 368 lisans, 25 bin 509 özel yetenek olmak üzere toplam 658 bin 698 kontenjan ayrıldı.
 
VAKIFA 81 BİN LİSANS AYRILDI
Vakıf yükseköğretim kurumlarında 74 bin 735 ön lisans, 81 bin 506 lisans, 3 bin 843 özel yetenek olmak üzere toplam 160 bin 84, KKTC ve diğer yurtdışı üniversitelerinde 3 bin 985 ön lisans, 11 bin 246 lisans, 1.053 özel yetenek olmak üzere toplam 16 bin 284 kontenjan verildi.
 
LİSANSTA TOPLAM 437 BİN KONTENJAN ŞANSI
Buna göre; ön lisansta 367 bin 541, lisansta 437 bin 120, özel yetenekte 30 bin 405 olmak üzere toplamda 835 bin 66 kontenjan var.
 
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
 
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından konuya yönelik resmi bir açıklama yapılmadı.
 
Geçtiğimiz yıl tercih sürecinin 7-14 Ağustos tarihleri arasında yapıldığı göz önüne alındığında, bu sene de tercih işlemlerinin bu tarihlere yakın olarak gerçekleşmesi bekleniliyor.
 
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
 
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından duyurulan takvime göre, YKS sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

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