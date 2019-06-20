YKS son dakika kontenjanları belli oldu mu? 2019 yılından kaç kontenjan belirlendi?
YÖK tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, 2019-YKS üniversite kontenjanlar belirlendi. Buna göre, önlisans ve lisans düzeyinde örgün öğretim programları için 2019 yılında 835 bin 66 kontenjan belirlendi. Şimdi, 2,5 milyon öğrenci, 2YKS son dakika kontenjanları belli oldu mu? 2019 yılından kaç kontenjan belirlendi?’ sorularına yanıt aramaya başladı. Vakıf yükseköğretim kurumlarında 74.735 ön lisans, 81 bin 506 lisans, 3 bin 843 özel yetenek olmak üzere toplam 160 bin 84, KKTC ve diğer yurt dışı üniversitelerinde 3 bin 985 ön lisans, 11 bin 246 lisans, 1.053 özel yetenek olmak üzere toplam 16 bin 284 kontenjan verildi. İşte haberimizle ilgili ayrıntılar…
‘YKS son dakika kontenjanları belli oldu mu? 2019 yılından kaç kontenjan belirlendi?’ sorularına 2,5 milyon öğrenci tarafından yanıt aranıyor. YÖK tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, 2019-YKS üniversite kontenjanlar belirlendi. Buna göre, önlisans ve lisans düzeyinde örgün öğretim programları için 2019 yılında 835 bin 66 kontenjan belirlendi. Vakıf yükseköğretim kurumlarında 74.735 ön lisans, 81 bin 506 lisans, 3 bin 843 özel yetenek olmak üzere toplam 160 bin 84, KKTC ve diğer yurt dışı üniversitelerinde 3 bin 985 ön lisans, 11 bin 246 lisans, 1.053 özel yetenek olmak üzere toplam 16 bin 284 kontenjan verildi. Buna göre; ön lisansta 367 bin 541, lisansta 437 bin 120, özel yetenekte 30 bin 405 olmak üzere toplamda 835 bin 66 kontenjan bulunmaktadır. İşte haberimizle ilgili ayrıntılar…
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