YKS tercih kılavuzu açıklandı mı? YKS 2019 son dakika yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

2019 YKS sınavına giren öğrenciler ilgilendiren son dakika açıklaması Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün’den geldi. Aygün yaptığı son açıklamada, YKS 2019 yerleştirme sonuçlarının ve tercih kılavuzunun ne zaman açıklanacağını açıkladı. Milyonlarca öğrenci şimdi, “YKS 2019 üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? 2019 YKS üniversite tercih tarihleri açıklandı mı?” sorularına yanıt aramaya başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15-16 Haziran’da uygulanan, 2,5 milyondan fazla üniversite adayının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ardından izlenecek süreç hakkında bilgi verdi, sınava ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İşte haberimizin ayrıntıları…

YKS 2019 YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM Başkanı Aygün, YKS’nin sorunsuz bir şekilde tamamlandığını vurgulayarak, “YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nu bu hafta içerisinde yayınlayacağız. Değerlendirmeler tamamlandıktan sonra 18 Temmuz’da sınav sonuçlarını açıklayacağız. Sonuçların açıklanmasının ardından tercihleri alıp yerleştirme sonuçlarını ağustos ayında açıklayacağız.” bilgisini paylaştı.

YKS kapsamında yaklaşık 5 milyon adet sınav kitapçığı ve cevap kağıdının basıldığını, sınav evraklarının, il ve ilçelere 420 şehirler arası nakil aracıyla taşındığını anlatan Aygün, YKS’de ayrıca 6 bin 582 kent içi nakil aracının kullanıldığını kaydetti.

Üç oturum halinde düzenlenen YKS’de yaklaşık 700 bin kişinin görev aldığını hatırlatan Aygün, sınavda emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

ÖSYM Başkanı Aygün, sınav sonuçlarının adaylar ve aileleri için hayırlı olması temennisinde bulundu.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversite öğrencisi adaylarının merakla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınav sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde adayların erişimine açılacak. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte tercih sürecine ilişkin detaylar araştırılmaya başlanacak.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi konuyla ilgili net bir tarih açıklamasında bulunmasa da geçtiğimiz yıl 7 Ağustos’ta başlayıp 14 Ağustos’ta sona eren tercih sürecine benzer bir tarihin uygulanması bekleniyor. Konuyla ilgili kurumdan resmi açıklama geldiği takdirde ilgili içeriğimizde yerini alacak.

YKS'DE BARAJ PUANI VAR MI?

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilirler. TYT' de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilirler.+

YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her testiçin ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

* Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

* Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.

* Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

* Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

* TYT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır.