Milyonlarca öğrenci ve velisinin gözü YKS tercih sonuçlarına çevrilmiş durumda. YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 YKS tercih sonuçları ne zaman belli olacak? sorularının yanıtları merak ediliyor. Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenciler güncel olarak YKS sonuçlarına ilişkin araştırma yapıyorlar. Üniversite tercih döneminin de temmuz ayı sonunda tamamlanmasının ardından artık gözler tercih sonuçlarına çevrildi. YKS tercih sonuçları hakkında tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alıyor...

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS üniversite tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe yönelik ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'den güncel bir açıklama geldi. Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada; " YKS tercih sonuçlarının açıklanması için attığınız tweetleri okuyorum. Bazı tweetler gerçekten yaratıcı :) Ülkemizin geleceği siz gençlerimiz için hiç durmadan çalışıyoruz. Sonuçları da bayramdan önce açıklayacağız." dedi.

YKS ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Yerleştirme sonuçları, internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmünde olacak.

Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS sonuçlarından sonra tercih ettikleri okullardan birine kayıt hakkı kazanan öğrenciler kayıt işlemlerini 19 - 23 Ağustos tarihleri arasında yapabilecekler. Elektronik kayıtlar ise 19 - 21 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kayıt hakkı kazanan adayların kayıt için gerekli olan belgeleri tamamladıktan sonra, kayıt süresi içerisinde üniversitelere başvurmaları zorunlu olacak. Kayıt süresi içerisinde kazanma hakkı kazanılan üniversiteye başvurulmaması durumunda aday kayıt hakkını kaybedecektir.

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihler içerisinde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2019 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

YKS EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2019-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

Ek yerleştirme tercih ücreti 20,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.

ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.