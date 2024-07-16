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YKS Türkiye birincilerinden biri de depremzede Arda oldu

2024 YKS'de AYT sayısal Türkiye birincisi Malatya'daki depremzede öğrenci Arda Taşdemir oldu.

AA16 Temmuz 2024 Salı 13:38 - Güncelleme:
YKS Türkiye birincilerinden biri de depremzede Arda oldu
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumunda sayısal Türkiye birincisi olan Arda Taşdemir, sonucun kendisi için sürpriz olduğunu söyledi.

Malatya'da Fetih Gemuhluoğlu Fen Lisesi'nde öğrenim gören Arda Taşdemir, 6 Şubat 2023'de yaşanan asrın felaketinde evleri hasar görünce kalan yarı dönemi bitirmek için memleketi Elazığ'a giderek Cemil Meriç Fen Lisesi'ne devam etti. Geçen yıl YKS sınavına giren Arda, depremin de verdiği stres nedeniyle ilk 5 bine girdi. İstediği sonucu alamayan Arda, tercih yapmayarak yeniden Malatya'ya döndü ve özel bir kurs merkezine başlayarak yeniden sınavlara hazırlandı. Bu süre zarfında hocalarının ve ailelerinin de desteği ile iyi bir hazırlık süreci geçiren 18 yaşındaki Arda Taşdemir, bu sefer girdiği YKS sınavında Türkiye birincisi oldu. Sonuçların açıklanması ile Taşdemir ailesi sevince boğulurken kurs merkezi öğretmenleri de Arda'yı bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.

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