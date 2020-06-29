İSTANBUL 30°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8545
  • EURO
    7,7109
  • ALTIN
    389.948
  • BIST100
    114644
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • YKS'den çıkan öğrencilerden kalem ve silgi topladılar
Güncel

YKS'den çıkan öğrencilerden kalem ve silgi topladılar

Genç Kızılay Sultanbeyli ve Kadın Kolları gönüllüleri, üniversite sınavına giren öğrencilerden sınav sonrası ihtiyaç sahibi öğrenciler ve köy okulları için kalem, silgi ve kalemtıraş topladı.

IHA29 Haziran 2020 Pazartesi 10:31 - Güncelleme: 29 Haziran 2020 Pazartesi 10:31
ABONE OL

Kızılay gönüllülerinin takdir toplayan bağış uygulamasında ihtiyaç sahibi öğrenciler ve köy okulları için yaklaşık 6 bin adet kalem, silgi ve kalemtıraş toplandı. Kızılay Sultanbeyli Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Gülay, “Korona virüs temposu sonrası başarılı bir projeye daha imza attık. Çuvallar dolusu kalem, silgi, kalemtıraş Anadolu’nun ihtiyaç sahibi bölgelerine sevk edilmek üzere paketlendi. Sevke hazır durumda” dedi.

Kızılay gönüllüleri de, “Sınav çıkışlarında öğrencilerden topladığımız kalem, silgi ve kalemtıraşlar ihtiyaç sahibi çocuklara gönderiliyor. İki senedir bu faaliyeti yapıyoruz. Bu üçüncü senemiz” ifadelerini kullandı.

Toplanan kalem, silgi ve kalemtıraşlar, Anadolu’nun çeşitli illerindeki muhtaç öğrencilere gönderilecek.

Salgın sonrası talep patladı! Kilosunu 5 bin liradan satıyor, siparişlere yetişemiyor

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.