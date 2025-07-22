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YKS'ye Kartal İmam Hatip mührü: Gerçekliğe tahammül edemeyen bir güruhla karşı karşıya kaldık

2025-YKS'ye damga vuran Kartal İmam Hatip Lisesi (AİHL), farklı alanlarda Türkiye derecesi yapan çok sayıda öğrenciyi bünyesinden çıkarmayı başardı. Kartal AİHL, açıklanan sonuçlara göre ilk 10'da 6, ilk 100'de 25, ilk 1000'de 63 derece elde etti. Söz konusu başarının sahipleri 24 TV'de Kaan Yakuphan'ın sorularını cevapladı.

HABER MERKEZİ22 Temmuz 2025 Salı 19:39 - Güncelleme:
YKS'ye Kartal İmam Hatip mührü: Gerçekliğe tahammül edemeyen bir güruhla karşı karşıya kaldık
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YKS'ye damga vuran Kartal İmam Hatip Lisesi Müdürü Doç Dr. Özkan Öztürk ve sınavda büyük başarı ortaya koyan öğrenciler Yusuf Arda Özkan ile Akif Benna Türkben 24 TV canlı yayınında önemli mesajlar paylaştı.

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Doç. Dr. Özkan Öztürk, "Ülkemizin yetiştirdiği bu çocukların başlarındaki bu tacı görmenin iftihar vesilesi olduğunu düşünecekken, bir baktık ki gerçekliğe tahammül edemeyen bir güruhla karşı karşıya kaldık. Öğrencilerimizin karakterlerindeki dereceler, üniversite sınavındaki başarılarının çok üstünde. Çünkü biz eğitimi sadece sınava endeksli bir şey olarak hiçbir zaman tanımlamadık" dedi.

YKS Sözel Türkiye 5'incisi Yusuf Arda Özkan ise "Benim başarımdaki en büyük katkıyı, hocalarımın sağladığı imkânlar, fedakârlıkları ve arkadaş çevrem sağladı" diye konuştu.

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