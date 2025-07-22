YKS'ye damga vuran Kartal İmam Hatip Lisesi Müdürü Doç Dr. Özkan Öztürk ve sınavda büyük başarı ortaya koyan öğrenciler Yusuf Arda Özkan ile Akif Benna Türkben 24 TV canlı yayınında önemli mesajlar paylaştı.

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Doç. Dr. Özkan Öztürk, "Ülkemizin yetiştirdiği bu çocukların başlarındaki bu tacı görmenin iftihar vesilesi olduğunu düşünecekken, bir baktık ki gerçekliğe tahammül edemeyen bir güruhla karşı karşıya kaldık. Öğrencilerimizin karakterlerindeki dereceler, üniversite sınavındaki başarılarının çok üstünde. Çünkü biz eğitimi sadece sınava endeksli bir şey olarak hiçbir zaman tanımlamadık" dedi.



BAŞARININ SAHİPLERİ 24 STÜDYOSUNDA



Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Doç. Dr. Özkan Öztürk (@ozkanozturk__): Ülkemizin yetiştirdiği bu çocukların başlarındaki bu tacı görmenin iftihar vesilesi olduğunu düşünecekken, bir baktık ki gerçekliğe tahammül edemeyen bir güruhla... pic.twitter.com/qgHvI1gWoH — 24 TV (@yirmidorttv) July 22, 2025

YKS Sözel Türkiye 5'incisi Yusuf Arda Özkan ise "Benim başarımdaki en büyük katkıyı, hocalarımın sağladığı imkânlar, fedakârlıkları ve arkadaş çevrem sağladı" diye konuştu.