30 Aralık 2025 Salı
Güncel

Yoğun kar hava trafiğini de vurdu... 61 uçuş iptal edildi

Türk Hava Yolları (THY), beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık'ta yapılacak 61 seferin karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu.

30 Aralık 2025 Salı 22:37
Yoğun kar hava trafiğini de vurdu... 61 uçuş iptal edildi
ABONE OL

THY'den yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Değerli misafirlerimiz, ülkemizin doğu ve iç kesimlerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık tarihli 61 seferimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. Yolcularımız, uçuş durumlarını ve bilet işlemlerine ilişkin seçenekleri http://turkishairlines.com ve mobil uygulamamız üzerinden takip edebilirler. Uçuş emniyeti önceliğimizdir. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

