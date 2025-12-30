Yoğun kar Türkiye'yi felç etti! Binlerce yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışının etkili olduğu kentte 389 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı olan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kent merkezindeki kaldırımlarda biriken karları temizleyen ekipler, ana arterlerde de karla mücadele çalışmalarını sürdürdü.

Başkale ilçesinde ise kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

2 bin 400 rakımlı ilçede, belediye ekipleri, yağışın durmasının ardından ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde karla mücadele çalışması başlattı.

Kış mevsiminin çetin geçtiği ilçede ekiplerce toplanan karlar, kamyonlarla ilçenin dışına dışına taşınıyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü ilçede, okulların tatil olmasını fırsata dönüştüren çocuklar da bidonlarla kayarak karın keyfini yaşadı.

- HAKKARİ

Kar yağışının yaşamı olumsuz etkilediği kentte vatandaşlar ve esnaf, ev ile iş yerlerinin önü ile araçlarının üzerinde biriken karı temizledi.

Kar, kentte uluşamda aksamalara neden oldu.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle 281 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, bu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ve karayolları ekipleri de sorumluluk alanlarındaki yol ve caddelerde kar temizleme çalışması yürüttü.

Kar, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde de etkili oldu.

Yağışın ardından beyaza bürünen Şemdinli'de, belediye ekipleri çarşı merkezinde kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışkanlar köyünde kar yağışının ardından mesire alanı, dronla görüntülendi.

Yüksekova ilçesinde ise kar tatilini fırsata çeviren çocuklar, poşet ve tepsilerle yokuş aşağı kayarak doyasıya eğlendi.

Çocuklardan Havin Aslan Yaman, "Annemin kullanmadığı bir tepsiyi alarak geldim. Çok eğlenceli vakit geçiriyoruz. Hava soğuk ama bunu hiç hissetmiyoruz." dedi.

- BİTLİS

Bitlis merkez ve ilçelerinde kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar ve tipi nedeniyle il genelinde 181 yerleşim yerine ulaşımın sağlanamadığını belirtti.

Kurtkan, vatandaşların mağdur olmaması için kapalı yollarda çalışmaların aralıksız yürütüldüğünü kaydetti.

Kar ve soğuk havanın etkisini sürdürdüğü kentte, belediye ve karayolları ekipleri ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için kar temizleme, yol genişletme ve tuzlama çalışması yürüttü.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde de kar yağışının ardından soğuk hava etkili oldu.

Kar yağışıyla beyaza bürünen ilçede vatandaşlar, araçlarının üzerinde biriken karları ve camlardaki buzları temizlemeye çalıştı.

- MUŞ

Muş'ta kar nedeniyle 74 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, sahada karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte kar yağışının aralıklarla etkili olduğunu belirtti.

Kar nedeniyle 74 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğunu aktaran Yentür, kapalı yolları hızlıca açacaklarını ifade etti.

Kar yağışının ardından beyaza bürünen kentte, soğuk hava ve sis etkili oldu, araçlarda kırağı oluştu.

Trabzon'un yüksek kesimlerinde kar iki gündür aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Yağış dolayısıyla Çaykara ilçesine bağlı 2 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalara devam ediyor.

- RİZE

Rize'de kar dolayısıyla 56 köye ulaşım sağlanamıyor.

Çamlıhemşin'de 20, Çayeli'nde 18, Hemşin'de 7, Pazar'da 6, Ardeşen'de 4 ve Fındıklı ilçesinde 1 olmak üzere 56 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinin 60 personeli, 27 iş makinesiyle karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

- ARTVİN

Artvin'de kar hayatı olumsuz etkiledi.

Beyaza bürünen şehir merkezinin yanı sıra Ardanuç, Şavşat, Borçka ve Murgul ilçesinde zaman zaman ulaşımda aksama yaşanıyor.

Kar nedeniyle merkezde 30, Şavşat'ta 65, Borçka'da 41, Ardanuç'ta 32, Arhavi ve Yusufeli'de 12'şer, Murgul ilçesinde ise 11 olmak üzere 203 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapalı yolları açmak için İl Özel İdaresinin 58 personeli, 44 araç ve iş makinesiyle karla mücadeleye devam ediyor.

Öte yandan, dün gece Sahara Geçidi'ndeki yoğun yağış, tipi ve buzlanma nedeniyle trafiğe kapatılan Şavşat-Ardahan kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

- GİRESUN

Giresun'un yüksek kesimlerinde de kar aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Alucra ilçesinde kar nedeniyle 4 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle kapalı yollarda çalışma gerçekleştiriyor.

SİNOP, TOKAT, KASTAMONU VE AMASYA'DA 736 KÖY YOLU KAR NEDENİYLE ULAŞIMA KAPANDI

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kar nedeniyle Ayancık ilçesinde 23, Boyabat'ta 15, Erfelek'te 13, Türkeli'de 7, Gerze'de 4, merkez ilçede 10 olmak üzere 72 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kastamonu'da da 616 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Tokat'ta kar nedeniyle il genelinde 30, Amasya'da 18 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.