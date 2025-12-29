İSTANBUL 7°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Aralık 2025 Pazartesi / 10 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9401
  • EURO
    50,5961
  • ALTIN
    5974.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yoğun kar ulaşımı felç etti... Bolu-Karabük sınırında yol kapandı
Güncel

Yoğun kar ulaşımı felç etti... Bolu-Karabük sınırında yol kapandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, D-100 Devlet Yolu'nun Gerede-Karabük il sınırı arasındaki yolun yoğun kar yağışı nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldığını açıkladı.

IHA29 Aralık 2025 Pazartesi 18:16 - Güncelleme:
Yoğun kar ulaşımı felç etti... Bolu-Karabük sınırında yol kapandı
ABONE OL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "D-100 Devlet Yolu'nun Gerede-Karabük il sınırı arasındaki bölünmüş yolun her iki tarafı, yoğun kar yağışı ve kış şartlarına uygun donanıma sahip olmayan ağır taşıtların makaslaması nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatılmıştır. Anadolu Otoyolu'nun Gerede çıkışından devlet yoluna katılım sağlanamamaktadır. Karayolları Genel Müdürlüğümüz, yolun tekrar ulaşıma açılması için çalışmalarına devam etmektedir. Anadolu Otoyolu üzerinden gelip Kastamonu ve Sinop yönüne devam edecek sürücülerimiz Ankara-Çankırı güzergahı; Samsun yönüne devam edecek sürücülerimiz Ankara-Kırıkkale güzergahı üzerinden erişim sağlayabilmektedir. Sürücülerimizin dikkatli olmaları ve yol durumu hakkında yapılan resmi uyarıları takip etmeleri önem taşımaktadır" denildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.