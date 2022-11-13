Kar yağışı için tarih verildi: Göz gözü görmeyecek

Kasım ayında olmamıza rağmen hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporuna göre önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak.

Ancak uzmanlar, sıcaklıkların yakın zamanda etkisini yitireceğini belirterek La Nina kışının tam olarak etkisini yansıtmaya başlayacağını ifade etti.

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"Bu kış bizleri nasıl bir hava bekliyor? Kar yağışı ne zaman etkili olacak?" sorularının cevabı merak konusu oldu.

İklim Uzmanı Dr. Okan Bozyurt, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgasına dikkat çekti.

Özellikle 28-29 Kasım gibi yeniden soğuk ve yağışlı bir sistem beklediklerini dile getiren Bozyurt, "Asıl soğuk havalar ise Aralık'ın 10-15'i arasında ilk ciddi kış provası yapılacak" dedi.

Önümüzdeki günlerde yurdun büyük bir bölümünün soğuk hava dalgasının etkisi altına girmesinin tahmin edildiğini dile getiren Bozyurt, şunları söyledi:

"Kasım ayını geride bırakıyoruz. Ama havalar adeta yaz günlerini aratmayacak düzeyde güzelleşti."

Gündüzleri oldukça sıcak, iç kesimlerde bile gölgede sıcaklık 20 derecenin üzerinde seyrederken geceleri de bir hayli soğuk. Halk arasında buna sadece pastırma yazı denmiyor, pastırma yazı ve ayazı deniyor. Yani gündüzü yaz, gece ayaz bu da etkili olan yüksek basınçtan kaynaklanıyor.

Çünkü yılın bu döneminde havadaki su buharı giderek azalıyor nem azaldığı için bulutsuz bir gökyüzü oluyor bu sebeple de gündüzleri bulutsuz oldukça güzel geceleri de oldukça soğuk geçiyor."

Bu sene diğer senelerden farklı olarak pastırma yazının tarihlerinin değiştiğini ifade eden Bozyurt, "Bu sene yaklaşık bir hafta 10 gün erkene alındı. Önümüzdeki haftalarda yerini soğuk ve yağışlı sistemlere bırakacak gibi duruyor. Aslında bu hafta oldukça yağışlı ve soğuk havayı bekliyorduk fakat bu yüksek basınç buna pek izin vermiyor. Dolayısıyla kuzeydeki soğuk havalar buraya pek dokunamıyor" ifadelerini kullandı.

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Bozyurt, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle 28-29 Kasım gibi yeniden soğuk ve yağışlı bir sistem bekliyoruz. Asıl soğuk havalar ise Aralık'ın 10-15'i arasında ilk ciddi kış provası yapılacak

Aralık'ın 20'sinden sonra özellikle yılbaşından sonra ise 2022-2023 La nina kışı tam olarak etkisini yansıtmaya başlayacak ve ocak ayında da çok ciddi anlamda yoğun ve etkili kar yağışları bekliyoruz.

Bu yoğun kar yağışı en fazla Marmara bölgesini etkileyecek. İstanbul, Bursa, Bolu, Kocaeli, Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir gibi yerler etkilenecek.

Bunun yanında iç Ege de Göller bölgesinde ve İç Anadolu'nun pek çok bölgesinde yılın ilk kar yağışları gerçekleşecek. Bu soğuk ve yağışlı sistem aşağı yukarı 1 hafta kadar sürecek.

Özellikle 14 ila 24 Kasım arasında yurdun kuzey ve iç kesimlerinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyredecek. İç kesimlerde özellikleri geceleri yer yer don olayları bekleneceğinden ilgililerin tedbirli olmaları gerekmektedir."