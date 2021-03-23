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Yoğun kar yağışı nedeniyle Afyonkarahisar- Antalya karayolu ulaşıma kapandı

Afyon'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışında Afyonkarahisar- Antalya karayolu kapandı, çok sayıda araç mahsur kaldı.

DHA23 Mart 2021 Salı 22:10 - Güncelleme: 23 Mart 2021 Salı 22:11
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Afyonkarahisar'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede etkisini artırdı. Yoğun kar yağışı, şehrin işlek ana yollarından Antalya karayolunda ulaşımı olumsuz etkiledi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Afyonkarahisar- Antalya karayolunda, 30'uncu kilometresinden itibaren ulaşım durdu. Karayolları, polis ve jandarma ekipleri uzun araç kuyruğunun oluştuğu yolun açılması için çalışma başlattı.

Kapanan yolda araçlarıyla mahsur kalanlar ise ekiplerin çalışmalarının tamamlanmasını beklemeye başladı. Bölgede yolun açılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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