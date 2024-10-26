İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ekim 2024 Cumartesi / 23 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2906
  • EURO
    37,0922
  • ALTIN
    3029.35
  • BIST100
    8908.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yoğun kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı: Ekipler araçları geri çeviriyor
Güncel

Yoğun kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı: Ekipler araçları geri çeviriyor

Artvin'de etkili olan sağanak yağış ve yüksek kesimlerdeki yoğun kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Geçitli köyü Bülbilan Yaylası'nda mahsur kalan araçlar ise köylülerin traktör yardımıyla kurtarıldı.

IHA26 Ekim 2024 Cumartesi 21:32 - Güncelleme:
Yoğun kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı: Ekipler araçları geri çeviriyor
ABONE OL

Artvin il karayolu ağında yer alan Ardanuç-Ardahan yolu, Geçitli mevkiinde kar ve tipi nedeniyle güç koşullara sahne oldu. Jandarma ekipleri, kar lastiği ve zinciri bulunmayan araçların geçişine izin vermiyor. Yol güvenliği için kontrol noktaları oluşturan ekipler, kış şartlarına uygun olmayan araçları geri çeviriyor.

YAYLADA MAHSUR KALDILAR

Özellikle Geçitli köyü Bülbilan Yaylası'nda mahsur kalan araçlar, köylülerin traktör yardımıyla kurtarıldı. Zorlu kış şartlarına hazırlıklı olan jandarma ve karayolları ekipleri, güvenli geçişi sağlamak adına kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

5 AY ULAŞIMA KAPALI KALIYOR

Bu bölgede ağır kış koşulları nedeniyle Ardanuç-Ardahan yolu, Kasım ayının sonu itibarıyla yaklaşık 5 ay boyunca ulaşıma kapalı kalıyor. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, yolda kış ekipmanlarının mutlaka bulundurulması gerektiğini hatırlatıyor. Kar yağışının etkisini sürdürmesi beklenen bölgede, ekiplerin çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.