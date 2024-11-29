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Yoğun trafiğe ''otopark'' çözümü! İLBANK devreye girdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ilgili kuruluşu İller Bankası Genel Müdürlüğü (İLBANK) şehirlerin yoğun trafiğine çözüm için 'otopark' projelerini finanse etmeyi sürdürüyor.

AA29 Kasım 2024 Cuma 11:38 - Güncelleme:
Yoğun trafiğe ''otopark'' çözümü! İLBANK devreye girdi
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ilgili kuruluşu İller Bankası Genel Müdürlüğü (İLBANK), Türkiye genelinde araçların düzensiz park edilmesinin de etkisiyle artan trafik sorununa çözüm üretmek için açık ve kapalı otopark projelerine finansman desteği sağlıyor.

Son yıllardaki nüfus artışı, cadde ve sokaklarda araçların düzensiz park edilmesi trafik akışını olumsuz etkiliyor. Bunun için harekete geçen İLBANK, Türkiye genelinde yaşanan trafik sıkışıklığı ve park problemine çözüm için açık ve kapalı otopark projelerine finansman desteği sağlıyor.

Bu kapsamda İLBANK'ın desteğiyle son 5 yılda, 38 kapalı ve açık otopark kullanıma kazandırıldı, 8 otopark için ise çalışmalar devam ediyor.

Projeler tamamlandığında 452 bin 587 metrekarelik otopark kullanıma sunulacak. Böylece 63 futbol sahası büyüklüğüne eşdeğer alan, park yeri olarak şehirlere kazandırılmış olacak.

- 26 İLDE GENİŞ KAPASİTELİ OTOPARKLAR DEVREYE ALINDI

Kapalı ve açık otoparklar, sürdürülebilir şehircilik anlayışı çerçevesinde modern teknolojiyle inşa ediliyor. Yaşam kalitesinin de artırılması hedeflenen projelerde, hava kirliliğinin azaltılmasına da katkı sunulması hedefleniyor.

İLBANK'ın finansman desteğiyle hayata geçirilen, aralarında Ankara, İstanbul, Antalya'nın da bulunduğu, 26 ildeki geniş kapasiteli modern otoparkların bazıları şöyle;

"178 araç kapasiteli Ankara Beypazarı Belediyesi Kapalı Otoparkı, 56 araç kapasiteli Çankırı Belediyesi Büyük Cami Önü Yeraltı Otoparkı, 200 araç kapasiteli Antalya Alanya Belediyesi Otoparkı, 75 araç kapasiteli Isparta Belediyesi Kirazlıtepe Otoparkı, 450 araç kapasiteli Isparta Belediyesi İstiklal Mahallesi Yeraltı Katlı Otoparkı, 1797 araç kapasiteli Antalya Büyükşehir Belediyesi Akdeniz Üniversitesi Katlı Otoparkı, 106 araç kapasiteli Isparta Belediyesi Müftülük Önü Yeraltı Otoparkı, 160 araç kapasiteli Antalya Kaş Belediyesi Kınık Mahallesi Otoparkı, 1500 araç kapasiteli Bursa Osmangazi Meydanı ve Otoparkı, 60 araç kapasiteli Yalova Kadıköy Otoparkı, 322 araç kapasiteli Bursa Kestel Kent Meydan Altı Kapalı Otoparkı.

200 araç kapasiteli Bursa İnegöl Belediyesi Meydan ve Yeraltı Otoparkı, 328 araç kapasiteli İstanbul Çekmeköy Kapalı Otoparkı, 1102 araç kapasiteli Tekirdağ Büyükşehir Hizmet Binası Meydan Altı Otoparkı, 341 araç kapasiteli İstanbul Üsküdar Libadiye Kapalı Otoparkı, 1000 araç kapasiteli Konya Büyükşehir Belediyesi Meram Katlı Otoparkı."

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