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YÖK açıkladı: Üniversite öğrencilerine 6 GB ücretsiz internet

YÖK, üniversite öğrencilerine uzaktan eğitime destek için 6 GB internet ücretsiz verileceğini açıkladı.

29 Nisan 2020 Çarşamba 16:28 - Güncelleme: 29 Nisan 2020 Çarşamba 16:32
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YÖK'ten yapılan açıklama şu şekilde:

"Ülkemizdeki bütün mobil operatörle yaptığımız çeşitli temaslar neticesinde platformdan yararlanan öğrencilerimize “6 GB’lık Uzaktan Eğitime Destek Kotası” adı altında ücretsiz bir internet kullanım hakkı verilmesi kararlaştırılmıştır. Buna göre üniversite öğrencilerimiz, “YÖK Dersleri Platformu” sayfasındaki üniversitelerimize ait çeşitli dijital ders içeriklerine, mobil operatörleri ile yapacakları işlemler neticesinde hatlarına ücretsiz olarak tanımlanacak olan “6 GB’lık Uzaktan Eğitime Destek Kotası” kapsamında ek herhangi bir internet ücreti ödenmeden erişilebilecektir"

Motosikletlerini ihtiyaç sahiplerine destek için sürüyorlar

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