CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Keçiören'de 23 yeni merkezin açılışı yaptı. Açılışı yapılan tesislerin AK Parti döneminde yapıldığı ortaya çıktı. Keçiören'in önceki dönem Belediye Başkanı Turgut Altınok, CHP'nin sözde açılışına tepki gösterdi.

AK PARTİ DÖNEMİNDE YAPILAN ESERLERİ AÇTILAR

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Turgut Altınok, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ı işaret ederek "Kendi yaptığı değil bizim yaptığımız eserlerin açılışını gerçekleştirdi." dedi.

Özarslan'ın Keçiören'e bir çivi bile çakmadığını söyleyen Altınok açıklamasında "Keçiören'e bir çivi çakmayıp aksine mevcut hizmetleri durduran yönetim sanki bu eserleri kendi yapmış gibi milletin aklıyla dalga geçmeye devam ediyor. Daha önce de bizim inşa ettiğimiz Okçuluk Tesisi ve 20 yıldır hizmet veren Aquapark'ın açılışını yapmışlardı." ifadelerini kullandı.

"YATIRIMLARIN BİZİM DÖNEMİMİZDE YAPILDIĞINI BİLİYOR KEÇİÖREN HALKI"

CHP döneminde kapatılan ve ücretli hale getirilen hizmetlerin hesabının verilmesini isteyen Altınok, açıklamasının devamında "1 yıldır Keçiören'de dahi durmayan; şehir şehir, ülke ülke gezen bir belediye başkanı var Keçiören'in. Siz asıl satılığa çıkardığınız Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nin; kapattığınız Estergon Kalesi'nin, Teleferiğin, Deniz Dünyası'nın hesabını verin. Özelleştirdiğiniz Otoparkın, Kartaltepe Kent Ormanı'nın hesabını verin. Ücretsiz halı sahalar neden ücretli? Ücretsiz hizmet veren düğün, kına, nişan salonlarını neden kapattınız? Bunların hesabını verin. Personelin 2025 zamını neden vermediniz? Bir borç yalanı tutturup arkasına sığınmışsınız. Madem kaynak yok binlerce personeli niye işe aldınız, sayısı belli olmayan danışmanlarınız ne iş yapıyor? Bunları açıklayın millete. Bugün açılışını yaptığınız mahalle konağı, spor tesisi, park gibi yatırımların bizim dönemimizde yapıldığını biliyor Keçiören halkı. Onların aklıyla daha fazla oynamaya kalkmayın. Bizim Keçiören'e kattığımız değere sahip çıksanız yeterdi ama 1 yılda Belediyeyi de güzel ilçemizi de ne hale getirdiniz! Takdir milletimizin..." ifadelerine yer verdi.

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