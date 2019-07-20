YÖK Atlas öğrencinin tercih kılavuzu olacak
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, tercih sürecinin bilimsel düzeyde ilerlemesi için bir dizi yeniliği hayata geçirdiklerini belirterek, “Öğrencilerimizin meslek seçimlerine ilişkin karar verme sürecinde YÖK Atlas’tan yararlanmalarını öneriyoruz” dedi.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, bu yıl ikincisi yapılan YKS ve sonuçların açıklanmasının ardından başlayacak tercih sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. YKS sonucu yapılan üniversite tercihleri sonucunda geçen yılki üniversite doluluk oranlarında artış olduğunu ifade eden Prof. Dr. Saraç, “Türkiye, bu sınav ile ezbercilikten uzak, sayısal sözel okuryazarlık kavramı ile tanışmış oldu. YKS, önceki sınavlara nazaran daha basit, sade ve yalın, öğrenci dostu bir sınav” diye konuştu. Prof. Dr. Saraç, üniversite tercih sürecindeki adaylara yönelik, “YÖK olarak sadece üniversite giriş sistemini belirlemiyoruz, aynı zamanda öğrencilere tercih sürecinde de yardımcı olacak çalışmalar yürütüyoruz. Öğrencilerimizin meslek seçimlerine ilişkin karar verme sürecinde YÖK Atlas’tan yararlanmalarını öneriyoruz. YÖK Atlas Programımızın, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2019-YKS tercih döneminde de yoğunlukla başvurulan en önemli bilgi ve rehberlik kaynağı olacağını düşünüyoruz” bilgilerini paylaştı.
İKİ YENİ MODÜL
Bir kılavuz mahiyetinde işlev gören YÖK Atlas’ın öğrenciler tarafından büyük rağbet gördüğünü vurgulayan Prof. Dr. Saraç, “Sistem, online olduğu günden bugüne kadar 17 milyonu aşkın kişi tarafından kullanıldı.
Tercih dönemlerinde sistemi kullanan kişi sayısı 4 milyonu aştı” bilgisini verdi. YÖK olarak bu yıl ilk kez YÖK Atlas programına, 2019-YKS sonrasında tercih yapacak adayların yanı sıra, yükseköğretim ve eğitim camiasındaki yönetici ve araştırmacılar için çok faydalı olacağını düşündükleri ‘Meslek Atlası’ ve ‘Tercih Listesi’ modüllerini eklediklerini hatırlatan Prof. Dr. Saraç, Meslek Atlası Modülü’nde, ÖSYM Kılavuzu’nda yer alan lisans ve ön lisans programları ile ilgili ‘meslek bazında’, 2018 kontenjan, yerleşme ve tercih edilme bilgilerinin detaylarının kolaylıkla süzebileceğini belirtti.
Binlerce adayın KPSS heyecanı
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2019 A Grubu ve Öğretmenlik sınavının alan bilgisi sınavının ilk oturumu dün saat 10.15 ve 14.45 saatlerinde gerçekleştirildi. Sınava sabah 46 bin 467, öğleden sonra 63 bin 149 aday girdi. Adaylara 50 soru yöneltildi ve 150 dakika süre tanındı. Adaylar, sınava girecekleri okulun tam tersi istikamette sıra oluşturarak yanlarında bulunan; cep telefonu, araba anahtarı, kolye, küpe, bilezik gibi sınav salonuna alınması sakıncalı olan eşyalarını emanete bıraktı. Tüm merkezi sınavlarda olduğu gibi burada da adaylar sınavda aile ve yakınları ise kapılarda ter döktü, Kur’an okundu, dualar edildi. Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı ise 28 Temmuz’da yapılacak. Sabah oturumu saat 10.15’te uygulanacak. İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınavı da aynı gün 14.45’te düzenlenecek. ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları, 29 Ağustos’ta açıklanacak.
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