YÖK Atlas öğrencinin  tercih kılavuzu olacak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, bu yıl ikincisi yapılan YKS ve sonuçların açıklanmasının ardından başlayacak tercih sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. YKS sonucu yapılan üniversite tercihleri sonucunda geçen yılki üniversite doluluk oranlarında artış olduğunu ifade eden Prof. Dr. Saraç, “Türkiye, bu sınav ile ezbercilikten uzak, sayısal sözel okuryazarlık kavramı ile tanışmış oldu. YKS, önceki sınavlara nazaran daha basit, sade ve yalın, öğrenci dostu bir sınav” diye konuştu. Prof. Dr. Saraç, üniversite tercih sürecindeki adaylara yönelik, “YÖK olarak sadece üniversite giriş sistemini belirlemiyoruz, aynı zamanda öğrencilere tercih sürecinde de yardımcı olacak çalışmalar yürütüyoruz. Öğrencilerimizin meslek seçimlerine ilişkin karar verme sürecinde YÖK Atlas’tan yararlanmalarını öneriyoruz. YÖK Atlas Programımızın, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2019-YKS tercih döneminde de yoğunlukla başvurulan en önemli bilgi ve rehberlik kaynağı olacağını düşünüyoruz” bilgilerini paylaştı.

İKİ YENİ MODÜL

Bir kılavuz mahiyetinde işlev gören YÖK Atlas’ın öğrenciler tarafından büyük rağbet gördüğünü vurgulayan Prof. Dr. Saraç, “Sistem, online olduğu günden bugüne kadar 17 milyonu aşkın kişi tarafından kullanıldı.

Tercih dönemlerinde sistemi kullanan kişi sayısı 4 milyonu aştı” bilgisini verdi. YÖK olarak bu yıl ilk kez YÖK Atlas programına, 2019-YKS sonrasında tercih yapacak adayların yanı sıra, yükseköğretim ve eğitim camiasındaki yönetici ve araştırmacılar için çok faydalı olacağını düşündükleri ‘Meslek Atlası’ ve ‘Tercih Listesi’ modüllerini eklediklerini hatırlatan Prof. Dr. Saraç, Meslek Atlası Modülü’nde, ÖSYM Kılavuzu’nda yer alan lisans ve ön lisans programları ile ilgili ‘meslek bazında’, 2018 kontenjan, yerleşme ve tercih edilme bilgilerinin detaylarının kolaylıkla süzebileceğini belirtti.