11 Eylül 2025 Perşembe / 19 RebiülEvvel 1447
Güncel

YÖK Başkanı Özvar duyurdu! İstanbul Bilgi Üniversitesi de Can Holding soruşturmasına dahil edildi

YÖK Başkanı Özvar, Can Holding'e yönelik soruşturmaya İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin de dahil edildiği bildirdi.

11 Eylül 2025 Perşembe 10:50
YÖK Başkanı Özvar duyurdu! İstanbul Bilgi Üniversitesi de Can Holding soruşturmasına dahil edildi
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Can Holding'e yönelik yürütülen adli soruşturma kapsamında holdinge ait şirketlerle birlikte İstanbul Bilgi Üniversitesi de sürece dahil edilmiştir. Öğretim elemanlarımız, idari personelimiz ve öğrencilerimiz açısından endişe edilecek bir durum söz konusu değildir. Üniversitemizde eğitim öğretim faaliyetleri kesintisiz olarak devam edecektir. Gelişmelerden bütün kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

