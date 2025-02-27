YÖK Başkanı Özvar: Eğitim öğretim süreçlerini istihdama duyarlı hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz

YÖK ile Ticaret Bakanlığı arasında 13 Ağustos 2024'te imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde hayata geçirilen "İhracat Akademisi"nin birinci dönem açılış programı ve ilk ders buluşması Marmara Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın da katıldığı programda konuşan YÖK Başkanı Özvar, ticaretin küreselleştiği, rekabetin her geçen gün arttığı bir dünyada, nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesinin artık bir tercih değil zorunluluk haline geldiğini belirtti.

Türkiye'nin ihracat kapasitesinin artırılması ve dünya pazarlarında rekabet gücünün yükseltilmesi için teorik bilginin pratiğe dökülmesi gerektiğinin altını çizen Özvar, gençlerin uygulamalı eğitimlerle iş dünyasına hazırlanmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Özvar, "Bu doğrultuda, Yükseköğretim Kurulu olarak üniversitelerimizi sektörle daha fazla işbirliği yapmaya teşvik ediyor, eğitim öğretim süreçlerini istihdama duyarlı hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu bakımdan İhracat Akademisinin fevkalade mühim bir rol oynayacağına inanıyorum." diye konuştu.

İhracat Akademisinin, üniversite sanayi işbirliğinin en somut örneklerinden biri olarak öne çıktığını belirten Özvar, "Akademi, sadece mevcut ihracat süreçlerine katkı sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda yenilikçi ihracat modellerinin geliştirilmesi, uluslararası ticaretin dijitalleştirilmesi ve küresel pazarlarda rekabet gücünün artırılması için bir platform oluşturacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"MEZUNLARIN DOĞRUDAN İŞ DÜNYASINA ADAPTE OLMALARINI SAĞLAYACAK"

YÖK Başkanı Özvar, eğitim programına değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğitim programları uygulamalı çalışmalar, sektör liderleriyle etkileşim, danışmanlık hizmetleri ve atölye çalışmaları ile desteklenerek mezunların doğrudan iş dünyasına adapte olmalarını sağlayacak şekilde planlanmıştır. İhracat Akademisi, ihracat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla işbirliği içinde yürütülen projeler ve staj imkanları ile öğrencilere gerçek ticaret ortamında deneyim kazandırmayı hedefleyen bir girişimdir."

Özvar, İhracat Akademisi tarafından verilen eğitimlerin Ticaret Bakanlığının koordinasyonunda yürütüldüğünü, üniversitelerin ise Sürekli Eğitim Merkezleri vasıtasıyla bu eğitimlere destek sunduğunu aktararak, ilk etapta Marmara ve Ankara üniversitelerinin pilot üniversiteler olarak belirlendiğini kaydetti.

YÖK'ün gelecek vizyonunda hayat boyu öğrenmenin önemli bir yer tuttuğuna vurgu yapan Özvar, "Bilginin ve teknolojinin hızla değiştiği günümüz dünyasında bireylerin eğitim süreçlerini yalnızca üniversite yılları ile sınırlamaması, mezuniyet sonrasında da yetkinliklerini artırmaya devam etmesi büyük bir gereklilik haline gelmiştir." dedi.

Bilgi üretmek kadar, üretilen bilginin uygulamaya dönüşmesi ve sektöre entegre edilmesinin de büyük önem taşıdığını vurgulayan Özvar, "Yükseköğretim Kurulu olarak, üniversitelerimizi yalnızca akademik araştırmalar yapan kurumlar olarak değil, ülkenin ekonomik kalkınmasına doğrudan katkı sağlayan yapılar olarak görüyoruz. Bu nedenle, iş dünyası ile üniversiteler arasındaki işbirliklerini artırmak ve öğrencilerimizin istihdam edilebilirliklerini güçlendirmek en büyük önceliklerimizden biridir." diye konuştu.