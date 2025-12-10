İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Aralık 2025 Çarşamba / 20 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,6063
  • EURO
    49,6354
  • ALTIN
    5749.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

YÖK Başkanı Özvar'dan AKTS çağrısı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Avrupa Kredi Transfer Sistemi'ne (AKTS) ilişkin, 'AKTS konusunda çalışan üniversitelerimize imkan verelim. Kendi üniversitenizde AKTS iş yükünü ve müfredatı yeniden ele alın. Siz bu konuda çalışma yapın, biz de Yükseköğretim Kurulu olarak sizin önünüzü açalım. Bu süreci hep birlikte yürütelim.' ifadelerini kullandı.

AA10 Aralık 2025 Çarşamba 14:55 - Güncelleme:
YÖK Başkanı Özvar'dan AKTS çağrısı
ABONE OL

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Özvar, araştırma üniversitelerinin rektörleri ile bir araya geldiği toplantıda, eğitim kalitesini artırmaya yönelik yeni yol haritasını paylaştı.

Basına kapalı gerçekleşen toplantıda, üniversitelerin eğitim süreçlerini daha verimli hale getirmek istediklerini belirten Özvar, haftalık ders programlarının ve AKTS yapısının güncellenmesi gerektiğini vurguladı.

Özvar, mevcut ders programlarının kredi sisteminin güncellemesine fırsat sunduğunu ifade ederek, temel hedeflerinin haftalık ders planlarını ve müfredatı çok daha etkili ve nitelikli hale getirmek olduğunu aktardı.

Üniversite yönetimlerini dönüşüm sürecine katkı vermeye davet eden Özvar, rektörlere "Müfredatı ve AKTS'yi birlikte gözden geçirelim, önünüzü açalım." çağrısında bulundu.

Özvar, konunun öncelikli gündem maddelerinden biri olacağını belirterek, "AKTS konusunda çalışan üniversitelerimize imkan verelim. Kendi üniversitenizde AKTS iş yükünü ve müfredatı yeniden ele alın. Siz bu konuda çalışma yapın, biz de Yükseköğretim Kurulu olarak sizin önünüzü açalım. Bu süreci hep birlikte yürütelim." açıklamasında bulundu.

Öğrencilerin iş dünyasına daha donanımlı hazırlanması amacıyla "uzun süreli iş yerinde uygulamalı eğitim" modeline geçileceğini vurgulayan Özvar, söz konusu modelin özellikle uygulamalı eğitimi olan meslek programlarında devreye alınacağını, yeni sistemin 7 ilde pilot uygulama ile başlayacağını bildirdi.

ÖNERİLEN VİDEO

Gaziantep'te facianın eşiğinden dönüldü: Korna sesiyle yıkıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.