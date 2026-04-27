27 Nisan 2026 Pazartesi / 11 Zilkade 1447
YÖK Üstün Başarı Ödülleri için başvurular başladı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üstün Başarı Ödülleri için başvuru süreci başladı.

AA27 Nisan 2026 Pazartesi 14:07 - Güncelleme:
YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, YÖK Üstün Başarı Ödülleri için başvurular 18 Mayıs'a kadar sürecek.

"Bireysel Ödüller" başlığı altında Eğitim Bilimleri, Hukuk ve İlahiyat Ödülü, Fen Bilimleri Ödülü, Güzel Sanatlar, Mimarlık ve Tasarım Ödülü, İdari Bilimler Ödülü, Matematik Ödülü, Mühendislik Ödülü, Sağlık ve Spor Bilimleri Ödülü, Sosyal ve Beşeri Bilimler Ödülü, Tıp Bilimleri Ödülü (Tıp, Diş, Eczacılık), Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Ödülü olmak üzere 10 farklı kategoride "Yılın Doktora Tezi Ödülü" verilecek. Bu ödüllere başvurular, bir önceki yıl içerisinde tamamlanmış doktora tezleri için doktora tezi sahibi ve tez danışmanı tarafından birlikte yapılacak. Ödüllerle, hoca-öğrenci ortak başarısının önemine dikkati çekilmesi hedefleniyor.

"Kurumsal Ödüller" başlığında, Dijital Dönüşüm ve Veriye Dayalı Yönetim Ödülü, Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Ödülü, Kalite Odaklılık Ödülü, Toplumsal Sorumluluk Ödülü, Uluslararasılaşma Ödülü, Üniversite-İş Dünyası İş Birliği Ödülü, Yerel Kalkınmaya Katkı Ödülü olmak üzere 7 ayrı kategori bulunuyor. Bu ödüller için başvurular yükseköğretim kurumları tarafından yapılacak. Ödüllerle yükseköğretim kurumlarının bir önceki yılda tamamlanmış yenilikçi çalışmalarının ve iyi uygulama örneklerinin teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

"Özel Ödüller" ise Bilim Diplomasisi Ödülü, Milli Yenilik Ödülü, İlme ve Talebeye Hizmet Ödülü adı altında 3 ayrı kategoride, yaptığı çalışmalarla eğitime ve bilime önemli katkılarda bulunmuş bilim insanlarına verilecek. Bu ödüllerle ilgili herhangi bir başvuru alınmayacak.

Başvuru şartları ile ilgili detaylı bilgiye, "https://proje.yok.gov.tr/tr/page/621" adresinden ulaşılabilecek.

