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YÖKDİL/2 başvuru takvimi açıklandı

ÖSYM, 27 Temmuz'da yapılacak 2025-YÖKDİL/2 sınavı için başvuru sürecini başlattı.

AA11 Haziran 2025 Çarşamba 15:31 - Güncelleme:
YÖKDİL/2 başvuru takvimi açıklandı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 27 Temmuz tarihinde yapılacak 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/2) başvuruları başladı.

ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, bugün başlayan başvurular 18 Haziran'a kadar devam edecek.

Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri ile https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.

Adaylar, ayrıntılı bilgiye ÖSYM'nin sitesinde yer alan sınav kılavuzundan erişebiliyor.

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