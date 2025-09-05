İSTANBUL 29°C / 22°C
  • Güncel
  • YÖK'ten yurt dışında eğitim almak isteyen öğrencilere ''denklik'' uyarısı
Güncel

YÖK'ten yurt dışında eğitim almak isteyen öğrencilere ''denklik'' uyarısı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yurt dışında eğitim almak isteyenlere yönelik, 'Öğrencilerimizin, 'denklik' ve 'yurt dışı yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş' şartlarını dikkate alarak değerlendirme yapmaları mağdur olmamaları için son derece önemlidir.' uyarısı yaptı.

5 Eylül 2025 Cuma 16:36
YÖK'ten yurt dışında eğitim almak isteyen öğrencilere ''denklik'' uyarısı
ABONE OL

YÖK'ten yapılan açıklamada, yurt dışında yükseköğrenim görmeyi düşünen öğrencilere yanıltıcı reklam, slogan ve duyurular konusunda dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunuldu.

Kayıt dönemlerinde yurt dışındaki üniversitelerden bir kısmının, yükseköğrenimine yurt dışında devam etmek isteyen öğrencileri "YÖK denkliği", "YÖK tanınırlığı", "YÖK desteği" gibi sloganlarla etkilemeye ve yönlendirmeye çalıştıklarının görüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öğrencilerimizin, 'denklik' ve 'yurt dışı yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş' şartlarını dikkate alarak değerlendirme yapmaları mağdur olmamaları için son derece önemlidir."

Açıklamada, yurt dışında yükseköğrenim görmek isteyen öğrencilerin, YÖK tarafından tanınan yükseköğretim kurumlarını e-Devlet üzerinden görebileceği ifade edildi.

