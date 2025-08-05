Yokuşta freni tutmadı! Taksici faciadan kıl payı kurtuldu

Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi Sakızağacı Sokak'ta yokuş aşağı ilerleyen Serdar Polat idaresindeki 34 TAL 40 plakalı taksinin freni patladı. Kontrolden çıkan araç, iki bina arasındaki boş alana ait duvarda asılı kaldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Duvarda asılı kalan taksi de çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Yaşadığı kazayı anlatan taksi şoförü Serdar Polat, "Yokuştaydım. Önümde servis aracı vardı. Servis aracı hareket etti. Ben de ilerlemeye başladım. Fren tutmadı, buraya uçtum." dedi.