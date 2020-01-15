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Yol Arkadaşım 2 oyuncuları kimler, konusu nedir? Yol Arkadaşım 2 nerede çekildi?

Bu akşam saat 20:00'da Star Tv ekranlarında Tv'de ilk kez olarak yayınlanacak olan Yol Arkadaşım 2 filmi hakkında araştırmalar hız kazandı. Yol Arkadaşım 2 oyuncuları kimler, konusu nedir? Yol Arkadaşım 2 nerede çekildi? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çeken Yol Arkadaşım 2 filmi bir yol hikayesini anlatıyor. Yol Arkadaşım 2’nin kadrosunda Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak’ın yanı sıra Ezgi Eyüboğlu, Olgun Toker, Kadir Polaçı, Bahar Şahin ve Dilber Ay gibi isimler yer alıyor. Yol Arkadaşım 2 filmine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

15.01.2020  14:48 - Güncelleme: 15.01.2020  14:48

Yol Arkadaşım 2 oyuncuları kimler, konusu nedir? Yol Arkadaşım 2 nerede çekildi? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu akşam saat 20:00'da Star Tv ekranlarında Tv'de ilk kez olarak yayınlanacak olan Yol Arkadaşım 2 filmi hakkında araştırmalar hız kazandı. Sinemada yayınlandığı dönemde gişeye damgasını vuran Yol Arkadaşım 2 filmi şimdi de televizyon seyircisi karşısına çıkıyor. Yol Arkadaşım 2 filmine dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler..

YOL ARKADAŞIM 2 OYUNCULARI KİMLER?

Yol Arkadaşım 2’nin kadrosunda Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak’ın yanı sıra Ezgi Eyüboğlu, Olgun Toker, Kadir Polaçı, Bahar Şahin ve Dilber Ay gibi isimler yer alıyor.

YOL ARKADAŞIM 2 KONUSU NEDİR?

Yol Arkadaşım 2, Ayvalık’a yaptıkları yolculukta dost olan ve binbir badirenin ardından “yol arkadaşlığı” kavramının hakkını veren Şeref ve Onur ikilisi, son 1 yılda daha da kenetlenmiştir. İkili son 1 yıl içinde iş arkadaşı olmanın yanı sıra ev arkadaşlığı da yapmaya başlamıştır. Karakterleri birbirine tamamen zıt olan bu iki adamın paylaştığı iki alanda da dertler ve aksilikler bitmez. Şeref’in işi, müzik kariyerine atılmaya çalışan Onur’un menajerliğini yapmaktır. Ancak bu konuda oldukça yeteneksizdir. Sıkıntılara dayanamayan Onur, sevmediği eski işi ilaç laç mümessilliğine geri dönmeye karar verince, Şeref alelacele ona bol sürprizli bir turne ayarlar. İkilinin bu turne yolculuğu da aşk, macera ve aksiliklerle dolu geçecektir…

YOL ARKADAŞIM 2 NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri ilk olarak İstanbul'da başladı. Şehrin farklı noktalarına yayılan sahneler çekildikten sonra İstanbul-Ayvalık yolu üzerinde çekimlere devam edildi. Filmin büyük bir bölümü bu yol üzerinde çekilse de Balıkesir'in Ayvalık bölgesinde çekilen birçok sahne de mevcut.

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