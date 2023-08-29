Yol aynı kazalar farklı! 2 ayda yapılan dört kazada toplam 7 yaralı

Kaza, Antalya-Manavgat D-400 Karayolu yan yolda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Gültepe istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Yaşar Çetin'in kullandığı 07 AUZ 180 plakalı motosiklet, Hatipler Yenimahalle kavşağını geçtiği sırada yaya geçidinden geçmekte olan Azra Kuru isimli genç kıza çarptı. Motosikletin çarptığı genç kız, 4-5 metre savrulup asfalta düşerken, motosiklet sürücüsü de genç kızın biraz ilerisinde düşüp yaralandı. Kazada yaralanan 2 kişi 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Dün aynı noktada yaşanan trafik kazasında Romanya vatandaşı Marıus Casmin Aldea'nın kullandığı B 279 MCA plakalı otomobil, kavşaktan tali yola döndüğü sırada Gültepe istikametinden ilçe merkezine ilerleyen Mustafa Çelik'in kullandığı 07 L 4004 plakalı otomobil ile çarpıştı. Her iki otomobilin hurdaya döndüğü kazada, Mustafa Çelik yaralandı. Yaralı sürücü sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

09 Temmuz tarihinde bu defa otel servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi hastanelik oldu. Manavgat istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Esra Toplan'ın kullandığı 07 BED 098 plakalı otomobil, Hatipler Yenimahelle mevkiinde D-400 karayolundan tali yola geçtiği sırada Manavgat istikametine seyir halindeki Mehmet Yayık'ın kullandığı 07 J 74715 plakalı otel servisi ile çarpıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada araç sürücülerinin yanı sıra otomobilde yolcu olarak bulunan Gamze Toplan ve Gizem Toplan yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Manavgat'ta bulunan hastanelere kaldırıldı.

14 Temmuz tarihinde aynı noktadaki bir diğer kazada ise marangoz ustası kaza yapan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu, Anı marka-model 2 tur aracının çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan olmadı. Kaza yapan araçlardan birisi, çarpmanın şiddetiyle yoldan çıkarak ahşap ev yapmakta olan marangoz ustasının üzerine gelirken, usta son anda kurtuldu.