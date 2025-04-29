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Yol çalışmasında sürpriz keşif! Mahalleli duruma sevinemedi

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Kemer mahallesinde yapılan yol çalışmaları sırasında Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen kremasyon küpleri ve insan kemiklerinin bulundu. Yol çalışmaları durdurulurken bölgede incelemelerin sürdüğü bildirildi. Keşif hakkında açıklama yapan Kemer Mahalle Muhtarı Hüseyin İncitme, 'Böyle bir çalışmanın başında sit alanı olmasından dolayı, bir mezarın çıkmasından dolayı çok üzgünüm, inşallah en kısa zamanda bu gereken çalışmaları yapılır.' dedi.

IHA29 Nisan 2025 Salı 12:24 - Güncelleme:
Yol çalışmasında sürpriz keşif! Mahalleli duruma sevinemedi
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Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan ve ilk yerleşim yerlerinden olduğu düşünülen Tralleis Antik Kenti, yapılan kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkmaya devam ederken, yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Kemer Mahallesi'nde de yapılan yol çalışmalarında mezarlar ortaya çıktı. Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mezarlarda etrafında kremasyon küpleri ve insan kemiklerinin bulunmasıyla yol çalışmaları durduruldu. Mahalle sakinlerinin uzun süredir asfaltlanmasını istediği yola adeta 'tarihi engel' konurken, Aydın Arkeoloji Müzesi ekipleri tarafından bölgede incelemeler sürüyor.

İncelemelerin tamamlanmasının ardından yol yapım çalışmasının devam edeceğini düşündüklerini ifade eden Kemer Mahalle Muhtarı Hüseyin İncitme, "Mahallemizde Kemer Bulvarı üzerinde Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yol çalışması başladı. Yol çalışmasına istinaden mahallemizin sit alanı olmasından dolayı zaman zaman böyle yapılarla karşılaşabiliyoruz. Çalışmanın başlamasına istinaden böyle bir eski yapı oda mezarı diyebileceğimiz eski yapı çıktı. Uzun zamandır Kemer mahallesinin yollarının yapılması gerekiyordu. Böyle bir asfalt çalışmasının Kemer'e çok değer kazandıracağını ben muhtar olarak inanıyorum" dedi.

"İMAR PLANININ GÜNCELLENMESİ GEREKİYOR"

Muhtara İncitme, ayrıca mahallenin koruma amaçlı imar planının en son 2012 yılında yapıldığını ve güncellenmesi gerektiğini ifade ederek "Ancak çok üzgünüm. Böyle bir çalışmanın başında sit alanı olmasından dolayı, bir mezarın çıkmasından dolayı çok üzgünüm, inşallah en kısa zamanda bu gereken çalışmaları yapılır. Yol yapımına başlanır. En son 2012 yılında yapılan koruma amaçlı imar planının artık güncellenmesi yeni Kemer muhtarı olarak talep ediyorum" şeklinde konuştu.

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