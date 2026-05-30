Güncel

Yol güvenliği için canını ortaya koydu: Astsubay Yusuf Ergün şehit oldu

Ankara-Niğde Otoyolu'nda yol güvenliğini sağlamak için lastik parçalarını kaldırmaya çalışan Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün, bir otomobilin çarpması sonucu şehit oldu. 37 yaşındaki şehidin memleketi Kırıkkale'deki baba ocağı ve sokağı Türk bayraklarıyla donatılırken, cenazesi yarın Kırıkkale Şehitliği'nde defnedilecek.

IHA30 Mayıs 2026 Cumartesi 21:14
Kaza, bugün saat 11.30 sıralarında Ankara-Niğde Otoyolu'nun 48'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarma Komutanlığına bağlı Gökçehüyük Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı emrinde Otoyol Tim Komutanı olarak görev yapan Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün (37), otoyol üzerinde trafiği tehlikeye sokacak maddelerin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Ankara-Niğde Otoyolu üzerinde bulunan lastik parçalarını kaldırmaya çalışan Ergün'e, E.Ç.K. (34) idaresindeki 34 AJB 073 plakalı otomobil çarptı. Ağır yaralanan Ergün, kaldırıldığı Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu.

Bekar olduğu öğrenilen şehit Yusuf Ergün'ün cenazesinin Gölbaşı Devlet Hastanesinden Bilkent Şehir Hastanesi morguna, buradan da Adli Tıp Kurumuna sevk edileceği öğrenildi. Şehidin cenazesi, yarın öğle namazını müteakip Nur Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kırıkkale Şehitliği'nde toprağa verilecek.

Acı haberin ulaşmasının ardından şehidin memleketi Kırıkkale'deki baba ocağına belediye tarafından Türk bayrakları asıldı. Şehidin evi ve bulunduğu sokak bayraklarla donatılırken, yakınları ve vatandaşlar aileye taziye ziyaretinde bulundu.

  • şehit astsubay Yusuf Ergün
  • Ankara-Niğde Otoyolu
  • Kırıkkale şehit
  • jandarma şehit
  • otoyol kazası

