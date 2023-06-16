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Yol kenarında erkek cesedi bulundu

Bursa'da yol kenarında erkek cesedi bulundu. Bir kişinin hareketsiz yattığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

AA16 Haziran 2023 Cuma 04:19 - Güncelleme:
Yol kenarında erkek cesedi bulundu
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yol kenarında erkek cesedi bulundu.

Alaşar Mahallesi Yeni Yalova Bulvarı kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını görenlerin bildirmesi üzerine, olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

yol kenarında araç parçaları bulundu

Ekipler, kimliği belirlenemeyen kişiye karşıdan karşıya geçerken aracın çarptığı ihtimali üzerinde dururken, yol kenarında da araç parçaları bulundu.

Olay yeri incelemesinin ardından ceset, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

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