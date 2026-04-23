İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Nisan 2026 Perşembe / 7 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,9258
  • EURO
    52,7129
  • ALTIN
    6815.02
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yol kenarında genç kızın ölümüne neden oldu: Kaçan sürücü tutuklandı
Yol kenarında genç kızın ölümüne neden oldu: Kaçan sürücü tutuklandı

Adana'nın Kozan ilçesinde yol kenarında yürüyen 22 yaşındaki genç kıza çarparak ölümüne neden olduktan sonra kaçan sürücü tutuklandı.

IHA23 Nisan 2026 Perşembe 09:16
ABONE OL

Kozan ilçesine bağlı Yassıçalı Mahallesinde 20 Nisan akşamı meydana gelen kazada, Zehra Akbaş'a (22) çarparak ölümüne neden olan sürücü kaçmıştı.

Olay sonrası geniş çaplı çalışma başlatan jandarma ekipleri, kazaya karışan aracı bir bahçede, ağacın altında terk edilmiş halde buldu. Yapılan incelemelerde aracın ön farlarının kırık olduğu ve T.M.'ye ait olduğu tespit edildi.

Jandarma ekipleri şahsı adresine baskın yaparak gözaltına aldı. T.M. işlemlerinin ardından Kozan Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyeden çıkarılırken muhabirlerin "Pişman mısınız?" sorusuna "Pişmanım" yanıtını veren şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.