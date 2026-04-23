Yol kenarında genç kızın ölümüne neden oldu: Kaçan sürücü tutuklandı

Kozan ilçesine bağlı Yassıçalı Mahallesinde 20 Nisan akşamı meydana gelen kazada, Zehra Akbaş'a (22) çarparak ölümüne neden olan sürücü kaçmıştı.

Olay sonrası geniş çaplı çalışma başlatan jandarma ekipleri, kazaya karışan aracı bir bahçede, ağacın altında terk edilmiş halde buldu. Yapılan incelemelerde aracın ön farlarının kırık olduğu ve T.M.'ye ait olduğu tespit edildi.

Jandarma ekipleri şahsı adresine baskın yaparak gözaltına aldı. T.M. işlemlerinin ardından Kozan Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyeden çıkarılırken muhabirlerin "Pişman mısınız?" sorusuna "Pişmanım" yanıtını veren şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.