İSTANBUL 10°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Aralık 2023 Cumartesi / 4 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9932
  • EURO
    31,6732
  • ALTIN
    1880.55
  • BIST100
    7993.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yol kenarında köfte ekmek yiyenlerin arasına tır daldı: 1'i ağır 5 kişi yaralandı
Güncel

Yol kenarında köfte ekmek yiyenlerin arasına tır daldı: 1'i ağır 5 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde köfte ekmek satışı yapılan kamyonetin yanında yemek yiyenlerin arasına tırın dalması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

AA16 Aralık 2023 Cumartesi 00:57 - Güncelleme:
Yol kenarında köfte ekmek yiyenlerin arasına tır daldı: 1'i ağır 5 kişi yaralandı
ABONE OL

D-100 kara yolu Ankara istikametine seyir halindeki sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 FP 0745 plakalı tır, Liman Yolu mevkisinde yol kenarında köfte ekmek satışı yapılan kamyonetin yanında yemek yiyenlerin arasına daldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tır sürücüsün kaçtığı kazada 5 müşteri yaralandı. Sağlık ekiplerince farklı hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis olay yerinden kaçan tır sürücüsünün bulunması için çalışma başlattı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.