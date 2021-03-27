İSTANBUL 11°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mart 2021 Cumartesi / 14 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,0815
  • EURO
    9,569
  • ALTIN
    450.126
  • BIST100
    1382.15
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yol verme inatlaşmasında trafiği işte böyle tehlikeye düşürdüler
Güncel

Yol verme inatlaşmasında trafiği işte böyle tehlikeye düşürdüler

İstanbul Sultangazi'de, yol verme tartışmasına girerek birbirleriyle inatlaşan sürücülerin trafiği tehlikeye soktuğu anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

DHA27 Mart 2021 Cumartesi 09:23 - Güncelleme: 27 Mart 2021 Cumartesi 09:23
ABONE OL

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Habibler-Arnavutköy yolu Sultangazi yönünde meydana geldi.

Seyir halindeki hafriyat kamyonu şoförü ile hafif ticari aracın sürücüsü, yol verme tartışmasına girdi.

İki sürücü, inatlaşarak akan trafikte yolda birbirlerinin önünü kesti.

Hız sınırını da aşan sürücüler, hem kendi canlarını, hem de yoldaki diğer sürücülerin canlarını hiçe saydı.

Sürücülerin tehlikeli inatlaşması, arkalarından gelen bir araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.