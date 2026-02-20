İSTANBUL 18°C / 7°C
Güncel

Yol verme kavgası boks maçını aratmadı! Cadde ringe döndü

İstanbul'da yol verme nedeniyle çıkan tartışmalar kısa sürede boks maçlarını aratmayarak yumruklu kavgaya dönüştü. İki ayrı noktada yaşanan arbedeler cep telefonu kameralarına yansıdı.

IHA20 Şubat 2026 Cuma 10:21
İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Haraççı Mahallesi'nde iddiaya göre dün akşam saatlerinde trafikte yol verme nedeniyle sürücüler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada taraflar araçlarını yol ortasında durdurarak birbirine saldırdı. Cadde boks ringine dönüşürken, yaşanan arbede çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Aynı saatlerde bir başka olay ise Arnavutköy Yolu üzerinde kaydedildi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada bir kişinin darp edildiği görüldü. O anlar yine cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

