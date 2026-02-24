İSTANBUL 14°C / 6°C
Güncel

Yol verme kavgası kanlı bitti: 18 yaşındaki genç canından oldu

Adana'da trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İHA24 Şubat 2026 Salı 09:59 - Güncelleme:
Adana'da yol verme kavgası kanlı bitti. 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Olay, 19 Şubat'ta Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi Aşıklar Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, motosikletiyle trafikte ilerleyen Muhammed Habbu (18) ile başka bir motosiklet sürücüsü M.Ş. (20) arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında M.Ş.'nin kullandığı motosiklette bulunan Y.Ö. (20) ve A.C.T. (17), Habbu'ya saldırdı. Yaşanan arbede sırasında Y.Ö., Habbu'yu göğsünden bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan genç ağır yaralandı. Şüpheliler Y.Ö., A.C.T. ve M.Ş. olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed Habbu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ile Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu 3 şüpheli saklandıkları evde yakalandı.

Y.Ö.'nün emniyetteki ifadesinde, "Bize saldırdı, ben de dayanamadım. Bıçakladım, kabul ediyorum" dediği ileri sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Ö., M.Ş. ve A.C.T., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

