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  • ''Yol verme'' kavgası kanlı bitti! 2 ölü, 2 yaralı, 8 gözaltı
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''Yol verme'' kavgası kanlı bitti! 2 ölü, 2 yaralı, 8 gözaltı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde trafikte 'yol verme' nedeniyle çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı, 8 kişi ise gözaltına alındı.

AA2 Ocak 2022 Pazar 00:55 - Güncelleme: 2 Ocak 2022 Pazar 00:55
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Alınan bilgiye göre, Halkalı Merkez Mahallesi'nde trafikte seyir halinde olan iki ayrı araçtaki gruplar arasında ''yol verme'' nedeniyle tartışma çıktı.

Olayla ilgili 8 kişi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kavga ve kovalamaca anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Tartışmanın büyümesi üzerine araçlarından inen kişiler kavga etmeye başladı. Kavgada silah ve bıçak da kullanıldı.

Olayda, aynı gruptan Z.D. (30) ve H.E. (34) hayatını kaybederken, diğer grupta bulunan İ.O. (37) ve B.Y. (28) yaralandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, olaya karıştığı tespit edilen 8 kişinin gözaltına alındığı, her iki araçtaki aramada 1 bıçak ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildiği ve şahısların alkollü olduğunun tespit edildiği belirtildi.

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